Rafa Jódar liderará a España en la Copa Davis ante la ausencia de Alcaraz

David Ferrer, capitán de la selección española de tenis, anunciará la lista de jugadores que buscarán el pase a las Finales de Bolonia de la Copa Davis. Según ha avanzado 'MARCA', habrá dos ausencias sensibles en la lista, aunque ambas se podían prever. Será Rafa Jódar el que lidere una lista de cinco nombres que competirá el próximo mes de septiembre en Chile.

En esta ocasión, ni Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich estarán disponibles para esta eliminatoria. Ambos están recuperándose de unas lesiones que les ha impedido disputar el inicio de gira de pista dura. Charly lleva mucho tiempo de inactividad y deberá descansar después de disputar el US Open, si finalmente acude a la cita neoyorquina para defender título.

Los jugadores de España en las semifinales de la Copa Davis ante Alemania / EFE

Tampoco está teniendo suerte Davidovich con el físico. Después de dar una gran versión en Wimbledon, el malagueño no ha sido capaz de recuperarse de sus dolencias y todavía no ha disputado ni un solo partido posterior al Grand Slam londinense. Todo hace indicar que regresará a las pistas para el US Open, por lo que no tiene previsto jugar la Copa Davis de manera seguida.

El caso del malagueño es distinto al de Alcaraz. Su última presencia en la Copa Davis fue hace más de un año, ya que hubo polémica tras bajarse de una eliminatoria en el último momento. Por tanto, la lista que anunciará David Ferrer estará formada por Rafa Jódar, Jaume Munar, Pedro Martínez, Martín Landaluce y Dani Mérida.

Rafa Jódar, preparado para liderar a España en la Davis / WILL OLIVER

De este modo, Jódar debutará en la siguiente eliminatoria como tenista español en la Copa Davis. El madrileño todavía no ha defendido los colores de su país y podría hacerlo como uno de los diez mejores jugadores del mundo. El ascenso de Rafa está siendo meteórico y está a las puertas de asaltar el 'top ten'. Cuando se dispute la ronda contra Chile, ya tendrá 20 años.

¿Quién jugara el dobles?

Si se confirma esta lista, serán Jaume Munar y Pedro Martínez los encargados de disputar el partido de dobles con España. Ya lo hicieron en aquella eliminatoria histórica contra Dinamarca, en la que se remontó un 2-0 en contra de la manera más épica posible y sin la presencia de Carlos Alcaraz ni de Alejandro Davidovich. Aun así, el combinado de David Ferrer no estuvo lejos de levantar la ensaladera.

En la pasada edición, España quedó finalista en la Copa Davis, cayendo contra la anfitriona Italia en Bolonia. Ni Alcaraz ni Sinner estuvieron presentes en la cita, priorizando su descanso para las exigencias del calendario. En esta ocasión, el murciano tendrá como objetivo ayudar a su selección si se consigue el pase ante Chile. Ir con Alcaraz y Jódar a unas Finales invitaría al optimismo.