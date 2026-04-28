Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joao PedroRafa JódarReal MadridPSG - Bayern hoyJulián ÁlvarezMourinhoRaphinhaKoundéFC BarcelonaSemifinales ChampionsMutua Madrid OpenValdanoCasa Julián ÁlvarezCamisetas vintagePaco GonzálezSuperordenador OPTAAlcarazBarça BayernLesión MbappéNBA playoffsPrólogo Tour de Romandía 2026Carrera MotoGPHorario F1Quinta plaza ChampionsPaseo marítimoInés MoránMarcos LlorenteJubilaciónPS Store
instagramlinkedin
En directo

En directo

Tenis

Rafa Jódar - Kopriva, en directo: Mutua Madrid Open, hoy en vivo

Sigue en directo el duelo de octavos de final del Mutua Madrid Open entre Rafa Jódar y Vit Kopriva

Rafa Jódar, durante el partido

Rafa Jódar, durante el partido / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL