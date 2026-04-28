Rafa Jódar - Kopriva, en directo: Mutua Madrid Open, hoy en vivo

KOPRIVA 0-1 JÓDAR | 2º SET [0-0]

Ya tiene Jódar el primero en el saco. Jugando con más confianza el madrileño. Por cierto, ya se conoce el horario en el que se disputará mañana el duelo entre Sinner y el ganador de este partido entre Jódar y Kopriva. Será en el horario estelar, el de las 16.00 horas de la central.