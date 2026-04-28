En directo
Tenis
Rafa Jódar - Kopriva, en directo: Mutua Madrid Open, hoy en vivo
Sigue en directo el duelo de octavos de final del Mutua Madrid Open entre Rafa Jódar y Vit Kopriva
Sigue acumulando errores el checo. Nueva bola de break.
¡UYYY! Se ha precipitado Jódar y manda el revés paralelo al pasillo de dobles.
Apretando Jódar. Va con todo el de Móstoles y empieza ya a bajar el rendiemiento de Kopriva que deja ya por el camino varios errores. Bola de break para el español.
KOPRIVA 0-1 JÓDAR | 2º SET [0-0]
Ya tiene Jódar el primero en el saco. Jugando con más confianza el madrileño. Por cierto, ya se conoce el horario en el que se disputará mañana el duelo entre Sinner y el ganador de este partido entre Jódar y Kopriva. Será en el horario estelar, el de las 16.00 horas de la central.
KOPRIVA 0 - 0 JÓDAR | 2º SET [0-1]
Se pone en marcha el segundo set. Otra vez arranca sirviendo Jódar como en el primero.
KOPRIVA 5-7 JÓDAR | 1R SET [0-0]
¡Y lo consigue en la primera! Qué bien lo ha gestionado el jugador de Móstoles.
¡Suben los decibelios en la central! Ya tiene la primera bola de break el madrileño. Tres concretamente después de un gran y trabajado punto.
0-30 Qué mal momento para fallar. Doble falta de Kopriva que pone a Jódar con una renta ventajosa.
Este juego va a ser decisivo. Si no consigue el break Jódar nos vamos al tie-break.
KOPRIVA 5-6 JÓDAR | 1R SET [0-0]
Consigue cerrar el juego Jódar. Le ha costado un poco al madrileño.
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Víctor Muñoz!
- El Barça acelera por Julián Álvarez
- La limpia que prepara el Madrid
- Tres vías para ocupar el vacío de Jules Kounde en el Osasuna-Barça
- ¡Crisis total en el Real Madrid! Tensión entre Arbeloa, el vestuario y la junta directiva
- Julián Álvarez ha comunicado al Atlético que quiere irse al Barça
- Polémica y última hora de Barça, Real Madrid y Espanyol, en directo: reacciones de la actualidad deportiva, en vivo
- José Luis Sánchez alza la voz ante una posible denuncia arbitral por sus declaraciones