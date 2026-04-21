Rafa Jódar - De Jong: horario y dónde ver el debut en el Mutua Madrid Open 2026 por TV, gratis y en directo

Rafa Jódar está listo para maravillar Madrid. Después de firmar unos últimos torneos ilusionantes para la joven perla del tenis español, el leganense arranca su rumbo en el Mutua Madrid Open con altas expectativas en torno a su futuro rendimiento.

El tenista llega a la capital tras un paso por el Barcelona Open brillante; llegó a semifinales y solo un enorme Arthur Fils, campeón del torneo, frenó el avance de Jódar en la ciudad condal. Las miradas están puestas en su raqueta, más todavía tras la ausencia anunciada de Carlos Alcaraz por lesión. Su ascenso en el ranking ATP es meteórico y las opciones de ser cabeza de serie en Roland Garros todavía siguen en pie.

Rafa Jódar, durante el Barcelona Open / Alejandro Garcia

Se enfrentará en primera ronda del torneo madrileño al neerlandés Jesper de Jong, número 109 del ranking ATP. Este potente tenista goza de una buena movilidad y de un golpe fuerte con su derecha, algo que Rafa Jódar debe tener en cuenta si quiere superar la primera ronda del Mutua Madrid Open. El español parte como gran favorito tras sus recientes actuaciones en los últimos torneos disputados, aunque su juventud es siempre un factor a tener en cuenta que podría jugarle una mala pasada en una pista como la Manolo Santana.

Horario del Rafa Jódar - De Jong de primera ronda del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar se enfrentará a Jesper de Jong en primera ronda del Mutua Madrid Open 2026 este miércoles 22 de abril sobre las 19:00 horas (CEST). El duelo será el último del día en la pista central, en la Manolo Santana, y se disputará después del partido de la checa Karolina Pliskova en la Caja Mágica.

Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo

En España, el Rafa Jódar - De Jong y todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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