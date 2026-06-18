Rafa Jódar: incógnita total para Wimbledon

La presencia de Rafa Jódar en Wimbledon está en duda. El tenista español se bajó a última hora del torneo de Queen's por una lesión que todavía se desconoce si es de importancia o no. El madrileño está llevando con cautela y silencio la evolución de su dolencia y no ha asegurado su presencia en el Grand Slam de hierba, donde competiría por primera vez en su carrera.

"Sintiéndolo mucho, no voy a poder jugar esta semana en Queen’s. En los últimos entrenamientos he sentido un dolor en la zona abdominal y, tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto", detalló el tenista de Leganés en redes sociales. Tres días después, no se conocen más detalles sobre la posible lesión de Rafa Jódar.

El calendario de Rafa Jódar puede cambiar sensiblemente tras su renuncia a Queens' / Europa Press

Tras las malas sensaciones en los entrenamientos, Jódar decidió volver a Madrid para hacerse pruebas y descartar cualquier lesión grave. La zona abdominal es delicada y cualquier rotura le obligaría a parar durante un tiempo importante. Sin embargo, si los resultados son positivos, el objetivo del tenista de Leganés es el de llegar a Wimbledon, que arranca el domingo 28.

La hoja de ruta que tenía en mente se ha desvanecido con este imprevisto. La idea era competir en Queen's, donde iba a ser quinto cabeza de serie, para jugar esta próxima semana en Eastbourne y encarar Wimbledon con la mayor adaptación posible a la hierba. Una superficie que en su corta carrera prácticamente no ha tocado, por lo que necesita probarse contra rivales de su nivel.

Rafa Jódar, celebrando un punto en el partido / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Jódar tiene una gran oportunidad en Londres. Gracias al meteórico ascenso que ha llevado a cabo en los últimos meses, puede ser cabeza de serie en el torneo, lo que le permite enfrentarse a rivales más asequibles en primeras rondas y evitar a los 'cocos' hasta la segunda hipotética semana. La ilusión del madrileño por disputar uno de los torneos más icónicos del circuito es máxima.

¿Jugará Wimbledon?

"Mis planes son irme esta semana a Londres, jugaré en Queen's y otro torneo antes de Wimbledon, ese es mi plan. Intentaré prepararme lo mejor posible para conseguir experiencia. No tengo muchos objetivos, solo disfrutar", aseguró antes de sufrir este percance en el abdominal. Ahora existe la posibilidad de que juegue el Grand Slam de hierba sin preparación previa.

El silencio de Jódar es inquietante a falta de diez días para el inicio de Wimbledon. El español podría escalar un jugoso número de posiciones en el ranking ATP, ya que no defiende absolutamente nada en esta gira de hierba. Es la parte positiva de haber aparecido hace unos meses en el circuito. El madrileño, si logra una buena cantidad de puntos hasta final de temporada, tiene serias opciones de asaltar el top 10.