Rafa Jódar desvela su modelo a seguir antes de su debut en Roma: "Sinner es más que un campeón"

Rafa Jódar debutará este viernes en el Masters 1000 de Roma. El madrileño iniciará su andadura en el torneo italiano ante el portugués Nuno Borges con un objetivo claro: ser cabeza de serie para Roland. Lo tiene muy de cara para conseguirlo, aunque falta poner la guinda del pastel en el último torneo antes de la cita en París.

Jódar concedió una entrevista a "Corriere della Sera' antes del inicio del torneo y tuvo unas palabras hacia Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. "Sinner es un modelo a seguir para mí. Más que un campeón, es una gran persona. Podría ser muy presumido, pero sigue siendo el mismo que cuando empezó su andadura. Aprendí mucho de mis derrotas", comentó acerca de las similitudes que puede tener con el transalpino.

Jannik Sinner, junto a Rafa Jódar / Chema Moya

Con quien mantiene una relación más cercana es con Carlos Alcaraz. El murciano y el madrileño se conocen desde hace tiempo, ya que Jódar estuvo en más de una concentración en la Copa Davis. "Ahora lo considero un amigo. Si hay alguien intrépido, ¡es Carlos! Me encanta todo de él", reconoció. Todavía no se han visto las caras en un partido oficial.

El madrileño, si es capaz de superar su debut contra Nuno Borges, se podría ver las caras con Álex de Miñaur. El australiano tendría ganas de revancha, después de la tremenda paliza que recibió en Madrid por parte del joven talento español (6-3, 6-1). Aun así, Jódar va paso a paso. Sin mirar más allá del siguiente partido. Es su filosofía y la repite en cada declaración pública.

La importante del padre de Jódar

La figura más importante para Rafa Jódar es la de su padre, su único acompañante en los torneos. Es su entrenador, su fisioterapeuta y su coach mental si es necesario. "Crecí con mi padre; le debo todo. No ha dejado de ser un maestro: se ha convertido en mi maestro personal. No veo ninguna razón para cambiar de entrenador ahora", reconoció.

Jódar buscará tener un buen resultado en Roma, donde nunca ha jugado y, por tanto, no defiende puntos. Eso sí, sin renunciar a sus valores. "Fui un niño libre y feliz, educado, sobre todo por mis padres, en los buenos modales. Los modales y la humildad son los valores que me guían. Siempre es mejor decir ‘por favor’ y ‘gracias’ de más. Para mí, es importante la amabilidad, incluso en el circuito, y el respeto hacia todos".