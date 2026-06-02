Rafa Jódar se despide orgulloso de París: “Si sigo creyendo en mí, puedo subir el nivel”

Rafa Jódar puso fin a su brillante aventura en Roland Garros tras caer en cuartos de final ante Alexander Zverev, pero lo hizo con la sensación de haber dado un paso más en su meteórica progresión. El madrileño, de solo 19 años, se mostró satisfecho por la experiencia acumulada durante las últimas semanas y convencido de que todavía tiene mucho margen de crecimiento.

“En este torneo he aprendido mucho. Jugar tantos partidos en un mismo torneo te permite acumular experiencias nuevas para mí. He competido contra rivales muy buenos y, si sigo haciéndolo bien y creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel”, explicó tras su derrota por 7-6(3), 6-1 y 6-3 frente al alemán.

El español, una de las grandes revelaciones de la gira de tierra batida, reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar, aunque destacó el valor de haber disputado por primera vez un partido de esta magnitud en la pista central parisina. “Tengo un margen de mejora bastante grande. Me quedo con la experiencia porque jugar en una pista así te aporta mucho”, señaló.

Jódar aseguró además que el escenario no le intimidó pese a tratarse de su estreno en una de las canchas más emblemáticas del tenis mundial. “Es una pista muy grande, pero no deja de ser una pista de tenis. He intentado dar lo mejor de mí y me llevo muchas cosas positivas”, afirmó.

Entre las principales lecciones que extrae de este Roland Garros, el madrileño destacó la importancia de mantener la regularidad durante los partidos largos. “He aprendido que si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante. No me puedo permitir momentos de debilidad, sobre todo en encuentros a cinco sets. Creo que puedo competir contra cualquiera, pero todavía tengo que mejorar muchas cosas”, admitió.

Jódar en su duelo ante Zverev / EFE

Tras alcanzar los cuartos de final en su segunda participación en un Grand Slam, Jódar se tomará ahora unos días de descanso antes de iniciar la preparación de la temporada sobre hierba.

El siguiente objetivo será adaptarse a una superficie en la que apenas ha competido como profesional. “No he jugado mucho en hierba, pero intentaré encontrar pistas para entrenar y adaptarme lo mejor posible”, comentó.

Su calendario apunta ahora hacia Queen's, torneo que arrancará el próximo 15 de junio, y posteriormente a Eastbourne, antes de afrontar el gran reto de Wimbledon, donde buscará confirmar que su espectacular irrupción en la élite no es fruto de la casualidad.