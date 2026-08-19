TENIS
Rafa Jódar - Cobolli: horario y dónde ver el partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati por TV y en directo
Rafa Jódar jugará su próximo partido contra Flavio Cobolli en el Masters 1000 de Canadá 2026 en busca de una billete para los cuartos de final
Rafa Jódar sigue imparable en el Masters 1000 de Cincinnati. Una vez más, el tenista de Leganés puso todo su tenis en pista para derrotar a Alejandro Tabilo en dos sets y pone su atención ahora en los octavos de final, donde se medirá al italiano Flavio Cobolli.
Su rival, séptima cabeza de serie del torneo, viene de vencer a Kecmanovic y a Alexander Blockx en tres sets, una muestra de que no llega en las condiciones más óptimas a su enfrentamiento contra Jódar. El tenista madrileño, por su parte, viene en una dinámica impresionante tras llegar a semifinales de Montreal y alcanzar la final en Washington.
Jódar busca ahora el pase a los cuartos de final, lo que supondría un paso más en su aprendizaje y en su escalada en el ranking ATP. El tenista madrileño es uno de los tenistas más en forma del circuito y pone sus vistas en el US Open, donde podría empezar a labrar su nombre en la historia del tenis.
¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Flavo Cobolli el partido del Masters 1000 de Cincinnati 2026?
Rafa Jódar se enfrenta a Flavio Cobolli en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati hoy miércoles 19 de agosto en el primer turno de la pista central, sobre las 17:00 horas (CEST) de la tarde.
¿Dónde ver el Masters 1000 de Cincinnati 2026 por TV y online?
En España, el Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo. El encuentro está previsto que se emita a través de Movistar Plus+ (dial 7).
Desde SPORT te ofreceremos una cobertura completa del Masters 1000 de Cincinnati 2026, con las mejores crónicas, las reacciones de los protagonistas y el análisis de todo lo que suceda en Ohio.
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