Rafa Jódar - Cobolli: horario y dónde ver el partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati por TV y en directo

Rafa Jódar sigue imparable en el Masters 1000 de Cincinnati. Una vez más, el tenista de Leganés puso todo su tenis en pista para derrotar a Alejandro Tabilo en dos sets y pone su atención ahora en los octavos de final, donde se medirá al italiano Flavio Cobolli.

Su rival, séptima cabeza de serie del torneo, viene de vencer a Kecmanovic y a Alexander Blockx en tres sets, una muestra de que no llega en las condiciones más óptimas a su enfrentamiento contra Jódar. El tenista madrileño, por su parte, viene en una dinámica impresionante tras llegar a semifinales de Montreal y alcanzar la final en Washington.

Rafa Jódar, victorioso en Cincinnati / Agencias

Jódar busca ahora el pase a los cuartos de final, lo que supondría un paso más en su aprendizaje y en su escalada en el ranking ATP. El tenista madrileño es uno de los tenistas más en forma del circuito y pone sus vistas en el US Open, donde podría empezar a labrar su nombre en la historia del tenis.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Flavo Cobolli el partido del Masters 1000 de Cincinnati 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Flavio Cobolli en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati hoy miércoles 19 de agosto en el primer turno de la pista central, sobre las 17:00 horas (CEST) de la tarde.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Cincinnati 2026 por TV y online?

En España, el Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo. El encuentro está previsto que se emita a través de Movistar Plus+ (dial 7).

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