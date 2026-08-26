Rafa Jódar no cierra la puerta a ampliar su equipo: "Habrá que analizarlo"

Rafa Jódar afrontará por primera vez el US Open como tenista profesional y seguro que lo hará de la mano de su padre. Casi apostaría diciendo que en Nueva York también se repetirá la ya emblemática imagen del padre del joven solo en el palco del tenista.

El tema del equipo extremadamente reducido de Jódar, únicamente formado por su padre, ha sido objeto de debate en muchísimas ocasiones, ya que un tenista suele tener un equipo que le guíe en el circuito.

Ahora, a pocos días de que el cuadro individual del Abierto estadounidense dé comienzo, ha concedido una entrevista en El Larguero de Cadena SER, donde ha respondido a si existe una posibilidad de incluir al menos a otro entrenador.

"Al final de la temporada habrá que analizar los resultados y decidirlo"

"Al final, es una pregunta que no me he hecho. A partir del final de la temporada habrá que analizar los resultados y decidirlo cuando toque", respondía Jódar al preguntarle sobre si se plantea hacer un equipo más grande con un entrenador más allá de su padre.

Desde que irrumpió en el circuito, Jódar ha expresado lo que verdaderamente significa tener a su padre acompañándole en cada competición. "Es una persona muy cercana, siempre está conmigo y estoy muy agradecido con él por sus consejos y por todo lo que ha hecho por mí".

A diferencia de otros tenistas, quienes viajan acompañados constantemente de su equipo al completo, Jódar sigue confiando a ciegas en el liderazgo de su padre. Otros extenistas o profesionales apuntaban a que, si el joven de 19 años quiere dar por completo el salto a la élite, necesita a alguien que haya estado en ella.

Apuntan a Juan Carlos Ferrero como el candidato ideal

Con la experiencia de otras relaciones familiares que se han truncado por compartir también el ámbito profesional, muchos expertos apuntan a Juan Carlos Ferrero como el candidato perfecto para ocupar esa posición.

Cada vez más, el de Leganés está cerca de entrar en el top 10, haciendo uno de los mejores inicios de carrera en la Era Open. "Bueno, al final las cosas han ido muy bien. Sé que estoy haciendo una gran temporada y siento que mi nivel se está desarrollando mucho. Es un logro y siento que mi tenis ha mejorado durante este año", confesó.

Ahora, con el US Open en el punto de mira, Jódar afronta esta cita con buenas sensaciones y con la meta de querer ir paso a paso: "Si quieres ganar un solo partido, ya tienes que mostrar tu mejor nivel. Mejor ir partido a partido y, si pasamos una ronda, es una alegría tremenda. Ese es el objetivo", concluyó el joven.