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TENIS

Rafa Jódar causa baja en la Copa del Rey y le suple Pablo Carreño

El tenista se retira del torneo por motivos personales, siendo sustituido por Pablo Carreño en la centenaria competición que se celebra en Huelva.

Jódar en el partido contra Mochizuki

Jódar en el partido contra Mochizuki / EFE

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SPORT.es

Huelva

La organización de la Copa del Rey de Tenis han informado de que Rafa Jódar ha causado baja en la disputa de la centésima primera edición del torneo, que se disputará los días 10 y 11 de julio en Huelva, y que Pablo Carreño será su sustituto.

Jódar, que era el gran reclamo de la competición tras firmar un gran año de debut como profesional, no estará en las instalaciones del Real Club Recreativo de Huelva por "motivos personales", señala la organización, que rápidamente ha podido cerrar la participación Carreño.

Precisamente, ambos se enfrentaron en la segunda ronda de Wimbledon, donde Jódar ganó a Carreño por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un partido que se disputó en dos días.

La Copa del Rey arrancará el próximo 10 de julio con el duelo entre Roberto Bautista y Dani Mérida, ganador del torneo onubense en 2024. Al término de este partido, el Recreativo de Huelva de Tenis entregará su máxima distinción, la Medalla de Oro, a Roberto Bautista como homenaje a su carrera, a la que pondrá fin este año.

La segunda semifinal se disputará a continuación y enfrentará a Pablo Carreño y a Iñaki Montes, de donde saldrá el segundo finalista del torneo.

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El sábado 11 de julio se disputará la final directa de la modalidad femenina entre las jugadoras españolas Lorena Solar y Nuria Párrizas.

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