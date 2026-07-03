Rafa Jódar, tras caer en Wimbledon: "No pude jugar ningún torneo antes, pero no es excusa"

Rafa Jódar se despidió en tercera ronda en el torneo de Wimbledon. El español tenía una buena oportunidad ante el japonés Shintaro Mochizuki, pero la desaprovechó a base de errores no forzados. Tras el partido, analizó la eliminación y no dio detalles sobre cuál será su próximo torneo. Tras el paso por la tierra batida y la hierba, ahora toca pista dura hasta final de temporada.

"Sabía que era mi primer torneo en hierba como profesional. Ha sido diferente, la bola va muy rápida. Tienes que estar atento a todos los juegos. Es complicado dar la vuelta a los partidos, sobre todo en rondas avanzadas. Hay que aprender de esto y coger experiencia para otros años. Analizaré con mi padre y con mi equipo lo que ha pasado para aprender para el futuro", comentó.

Jódar en el partido contra Mochizuki / EFE

El español no pudo adaptarse a la hierba con antelación debido a una lesión en el abdominal. En su calendario, estaba previsto que disputara los torneos de Queen's y Eastbourne, pero finalmente tuvo que ir directamente a Wimbledon. Durante los partidos, se le ha visto algo incómodo, acumulando resbalones y errores cerca de la red. No está tan habituado a este tipo de juego.

"Es un poco consecuencia de esos últimos partidos la velocidad en el saque. Sabía cómo jugaba y qué me iba a plantear. He empezado bien pero ha subido su nivel luego. He dado lo que he podido pero no me ha llegado y ahora a seguir trabajando", comentó. Jódar ha ganado tan solo el 59% de puntos con su primer servicio, un lastre demasiado grande en un Grand Slam.

Jódar en Wimbledon / Europa Press

"Cada uno tiene su juego. En el primer set lo he manejado bien pero luego ya no. Son circunstancias del juego. Ahora intentar analizar lo que he hecho mal y mejorar. Ahora no sé los planes. Tengo que ver con mi padre las siguientes semanas. Volveré a Madrid para la recuperación, entrenar y a partir de ahí ver los torneos que interesa jugar", comentó.

Próxima parada: ¿Washington?

El madrileño debería reaparecer en el torneo de Washington, ya que la propia organización confirmó su presencia en la capital estadounidense. Se celebrará durante la última semana de julio, por lo que ahora podría tener unas semanas de descanso para preparar la nueva superficie y desconectar tras unos meses frenéticos.

"Esta primera experiencia es un gran torneo. El juego es diferente y no hay muchas semanas para adaptarse. Hay que cambiar rápido el chip de tierra a hierba. No pude jugar ningún torneo pero no es excusa. He jugado tres partidos y he aprendido mucho y a ver si me sirve de experiencia", cerró el jugador madrileño, que seguirá dentro del top 30 al acabar el torneo.