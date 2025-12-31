TENIS
Rafa Jódar anuncia su salto al tenis profesional
EFE
El tenista español Rafa Jódar ha anunciado de forma oficial, a través de las redes sociales, que abandona la Universidad de Virginia en la que ha compatibilizado sus estudios con el tenis y dará el salto al circuito profesional en el 2026.
El madrileño de 19 años que recientemente disputó las Finales NExt Gen, donde ganó al posterior campeón, el estadounidense Leaner Tean, trigésimo octavo del mundo, envió un mensaje de despedida a la Universidad. "Tras un período de profunda reflexión, cuidadosa consideración y muchas conversaciones con mi familia y entrenadores he decidido renunciar a mi elegibilidad universitaria restante en la Universidad de Virginia y seguir mi carrera profesional de tenis a partir de 2026", indica en su comunicado.
El español, ahora 168 de la clasificación y que este curso ha ganado tres títulos challenger, destacó el papel relevante que ha jugado la universidad en la que ha permanecido. "Ahora me siento preparado para dar este siguiente paso y aceptar un nuevo reto en mi vida. Quiero expresar mi sincera gratitud a los entrenadores, al personal por apoyarme en este viaje", añade Jódar que ganó este 2025 los torneos de Hersonissos, en Grecia y de Lincoln y Charlottesville, en Estados Unidos.
