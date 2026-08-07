Rafa Jódar, a la altura de Djokovic y Alcaraz: otro récord en Montreal

Rafa Jódar sigue a lo suyo. Montreal está siendo un auténtico caos, pero el madrileño está conviviendo con él a las mil maravillas. Todos los tenistas del top 10 (excepto Shelton) han caído eliminados del torneo y la posibilidad de ganar un Masters 1000 crecen para algunos tenistas que en otra situación lo tendrían más complicado. Uno de ellos, como es evidente, es Jódar.

El tenista de Leganés está haciendo un increíble esfuerzo para competir en Montreal. Prácticamente sin descanso, encadenó el torneo de Washington (donde quedó finalista) con el canadiense. A diferencia de su rival en la capital estadounidense, Taylor Fritz, fue capaz de superar la primera prueba y adaptarse en tiempo récord a las condiciones del primer Masters 1000 del verano.

Contra Musetti no pudo estar mejor. El madrileño no dio opción al italiano, al que ya había ganado en la semana anterior en Washington, y se clasificó para los octavos de final de Montreal. El nivel del español en este inicio de gira está siendo excelente, aprovechando también las ausencias de los mejores jugadores del circuito, como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Rafa Jódar, en el último torneo de Washington / WILL OLIVER

Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, jugador al que nunca se ha enfrentado. Los próximos cruces son los más duros, teniendo a Lehecka y después a un Fils que también ganó en Washington. Si es capaz de superar estos dos retos, las posibilidades de que el español levante el título serán más altas. Cualquier cosa puede suceder en Montreal tras la gran cantidad de sorpresas que se han dado.

Con el triunfo ante Musetti, Rafa Jódar se colocó a la altura de nombres históricos del tenis como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Andy Murray. El madrileño se ha convertido en el primer menor de 20 años en haber alcanzado al menos los octavos de final durante tres o más Masters 1000 consecutivos desde estos tres nombres, además del de Denis Shapovalov.

Todo empezó en el Mutua Madrid Open. Jódar venía de hacer un buen papel en Barcelona y la baja de Alcaraz provocó que todas las miradas se enfocaran en él. En la Caja Mágica, se enfrentó por primera vez a Jannik Sinner, mostrando una gran versión en el segundo set. Aunque perdió, se ganó una ovación del público y una dedicatoria de Sinner a la cámara: "'Qué jugador".

De Madrid pasó al Masters 1000 de Roma. Allí regresó a los cuartos de final. El español acusó el desgaste de los partidos anteriores y no fue capaz de avanzar en la antepenúltima ronda ante Luciano Darderi. Un partido tremendamente físico. Y ahora, en Montreal, ha puesto el broche de oro alcanzando los octavos tras ganar a Musetti. ¿Llegará también a cuartos?

"Están viniendo todas las cosas muy rápido, pero es mi primer año y queda mucha progresión", aseguró el español hace unos días. Todo está sucediendo muy rápido, y la posibilidad de que Jódar se plante en el US Open como miembro del 'top ten' es muy posible. Más todavía si decide jugar en Cincinnati. Sin duda, España se frota las manos con el nacimiento de una nueva estrella.