Rafa Jódar se agiganta en Madrid y se cita con Sinner

Rafa Jódar sigue haciendo historia en Madrid y ya está en cuartos de final donde se dará cita con el número 1 del ranking, Jannik Sinner. El español sacó a relucir su mejor versión ante una Vit Kopriva que realizó un partido serio en el primer set, pero que se desinfló en el segundo, arrollado por su rival (7-5, 6-0).

El madrileño, pese a su juventud y a que esta es su edición de estreno en el Masters 1.000 madrileño, ha mostrado una seriedad propia de un veterano en el torneo. No ha sido fácil alcanzar estos octavos de final, con rivales de entidad por el camino.

Jódar ha tenido que superar a Jesper de Jong en tres sets en su debut; a otro rival de la zona alta de la clasificación como Àlex de Miñaur, y en tercera ronda a una de las promesas del tenis actual, el brasileño Joao Fonseca, en un partido que se alargó hasta más allá de la 1 de la madrugada.

Rafa Jódar, durante el partido / EFE

El duelo ante Kopriva, un jugador correoso acostumbrado a batirse en los Challenger, supuso un desafío para el tenista de Leganés que salió a pista con algo de nervios. Del otro lado, el checo se mostraba eficiente y era el primero en conseguir acercarse a la rotura, con dos bolas de break en el séptimo juego que solventó Jódar.

De hecho, la del jugador español tardó en llegar, pero lo hizo en el momento oportuno. Después de superar un turno de saque complicado se colocaba con 6-5 al resto y ahí puso toda la maquinaria a trabajar. Dispuso de tres bolas de break y solo necesitó una para conseguir el quiebre y sumar el primer set.

A toda máquina

Tras esa primera victoria, la resistencia del checo empezó a caer, a la par que aumentaban sus errores no forzados. Jódar no desaprovechó la oportunidad para poner tierra de por medio.

El tenista de Leganés, bajo la atenta mirada de su padre y del madridista Jude Bellingham, sumó los cinco primeros juegos, mientras Kopriva se iba desdibujando. En el momento decisivo, al resto, se mantuvo impasible Jódar para sumar una importante victoria en Madrid.