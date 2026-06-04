Rafa Jódar aclara su polémica con la recogepelotas en Roland Garros: "Son muchas cosas nuevas para mí, yo no sabía que tenía que darle la mano a la niña y ella no me dijo nada"

Rafa Jódar aterriza en España tras caer ante Zverev en cuartos de final del Grand Slam parisino envuelto en polémica. El leganense ha sido muy criticado por algunas de sus actitudes en Roland Garros siendo esta su segunda aparición en uno de los grandes.

Solo han bastado cinco meses como tenista profesional y ya se ha visto en el ojo del huracán. Pese a eso el joven de 19 años ha conseguido resultados increíbles y ha conseguido escalar hasta la posición número 23 en el ránking ATP tras iniciarse apenas como profesional.

El joven ha tenido que hacer frente a malentendidos relacionados con su actitud con la gente que forma parte del evento. Se le ha acusado de empujar a una recogepelotas y de negarle la mano a una niña al salir de la pista, unos comportamientos que el tenista ha querido explicar en El Partidazo de COPE. Jódar apunta a que todo se debe a su inexperiencia en el circuito: "Son muchas cosas nuevas para mí, yo no sabía que tenía que darle la mano a la niña y ella no me dijo nada".

Paris (France), 02/06/2026.- Rafael Jodar of Spain celebrates a point during his Men's quarterfinal match against Alexander Zverev of Germany at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 02 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Alemania, España) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Una presión a la que se tendrá que acostumbrar si sigue ganando protagonismo en la pista: "Son cosas nuevas que cuando ya tienes dos o tres años de experiencia ya las sabes y al final solo llevo cinco meses en el circuito, son novatadas de un chico inocente de 19 años".

El tenista ha confesado que evita mirar qué opina la gente en redes sociales porque según él no aporta nada bueno ni para los jugadores ni a las personas involucradas en el circuito. "Hay que abstenerse un poco más de eso y pensar en los torneos y partidos, hay estar en la pista", comentaba el joven a los micrófonos de la COPE.

Amigo de Bellingham y fan de Rodri

No solamente ha hablado de tenis y es que Jódar también ha querido compartir su opinión sobre el revuelo que está teniendo el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid. El tenista que mantiene una relación de amistad con el jugador Jude Bellingham, ha confesado que para que el equipo sea "aún mejor de lo que ya es" necesita nuevos jugadores. La apuesta de Jódar lleva el nombre de Rodri Hernández, un fichaje que considera clave al ser un futbolista "muy bueno y que si el Real Madrid consigue traerlo el equipo sería aún mejor".

Los sueños de Jódar

Después de vivir la experiencia que supone jugar en la Philippe Chartier Jódar aspira a conquistar los Grand Slams restantes del año. Su objetivo es claro: "jugar los Grands Slams que me quedan tanto Wimbledon como el US Open que son torneos muy especiales".

El joven ya sabe que se siente al hacerse con un triunfo en el Abierto de Estados Unidos, y es que hace dos años el madrileño se proclamó el campeón del US Open junior. No solo busca competir en la élite, sino que sueña con jugar contra los mejores jugadores: "Me encantaría jugar con los mejores jugadores, si tuviera la posibilidad de jugar todos los campeonatos con los mejores jugadores mi nivel mejoraría mucho, que es de lo que se trata, de seguir mejorando y una proyección ascendente", concluía Jódar.