Rafa Jódar (19 años): "Empecé a jugar al tenis con mi padre en mi club cuando era muy pequeño, con cuatro años. Significa muchísimo para mí que esté en el palco, siempre me animó a jugar simplemente por diversión"

Rafael Nadal dejó un legado completamente imborrable en el tenis y en el deporte español, pero ya hay dos nombres que cogen fuerza para ser su sucesor: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, quien ya es el actual número 24 y segundo mejor español del ranking ATP a sus 19 años.

Esta tarde, Jódar disputa la final del torneo de Washington, donde se enfrentará a Taylor Fritz. El tenista madrileño aspira a conquistar un nuevo título y seguir ampliando su palmarés.

Una de las claves de su éxito es su forma de gestionar la fama, ya que, pese a ser uno de los deportistas españoles con mayor repercusión, mantiene los pies en la tierra.

En parte, se debe a la educación que ha recibido desde muy pequeño por parte de sus padres, quienes siempre han querido mantener un perfil discreto y alejado del foco mediático. No obstante, se sabe que tanto su madre como su padre se dedican a la docencia.

El de Leganés siempre que puede menciona a su padre en las entrevistas y así lo hizo antes de clasificarse a la final de Washington. "Es fantástico. Creo que estoy haciendo las cosas muy bien con mi equipo y, especialmente, con mi padre. Él siempre está aquí conmigo. Aprecio muchísimo que viaje conmigo todas las semanas", expuso en 'Tennis TV'.

Cabe recordar que el entrenador de Jódar es su propio padre, debido a que no cuenta con un equipo técnico amplio, pero es algo que ya prefiere él. "Empecé a jugar al tenis con él en mi club cuando era muy pequeño, con cuatro años. Significa muchísimo para mí que esté en el palco", comentó en una entrevista.

Rafa Jódar ante Tabilo / EFE

"Siempre me animó cada día cuando era niño a jugar al tenis simplemente por diversión. Ese era el principal objetivo cuando empecé y le estoy muy agradecido por haber hecho eso por mí", expuso.

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Sobre la final ante Fritz, el madrileño fue claro: "Significa mucho estar en la final, pero tengo que seguir empujando porque me espera otro partido muy duro".