¿Quién para a Rafa Jódar?

Rafa Jódar no tiene techo. De nuevo, con todo el desgaste físico que acumula de los últimos días, volvió a superar un duro obstáculo en el Masters 1000 de Montreal. El español derrotó a Jiri Lehecka (6-3, 6-3), dando una auténtica exhibición con su servicio y una derecha que cada vez hace más daño. Sí, Rafa ya es número 13 del mundo y puede colocarse como 'top ten'.

"Estoy muy feliz con mi actuación, estoy jugando muchos partidos, estoy cuidando mi cuerpo y trato de ir partido a partido y jugar mi mejor tenis. Jiri es un gran jugador en pistas rápidas, creo que hoy hice un buen trabajo con mi saque", aseguró Rafa, que ganó el 86% de puntos con su primer servicio. Una faceta que sabía que tenía que mejorar y que está convirtiendo en una de sus principales armas.

Desde que perdiera el primer set en su debut en Montreal, pocas horas después de disputar la final en Washington y coger un avión a Canadá, Jódar no ha cedido ni una sola manga en el torneo. Ya son seis consecutivas ante rivales de entidad como Lorenzo Musetti y Jiri Lehecka. Ahora, en cuartos, se enfrentará a otro de los candidatos a hacerse con el título: Arthur Fils.

El francés y el español ya se vieron las caras en el anterior torneo, en Washington, y fue Rafa el que se impuso en dos mangas. Sin embargo, este precedente sirve de poco, ya que el tenista galo estaba tocado por lesión y no exhibió su mejor nivel. Ahora, en Montreal, parece recuperado físicamente y capaz de dar más guerra al tenista de Leganés.

También se vieron las caras en Barcelona, torneo donde Jódar empezó a despuntar a nivel ATP, y en esa ocasión venció Fils en tres sets. Siempre es un partido muy vistoso y el de Montreal vale el pase a unas semifinales de un Masters 1000. En caso de ganar, el español se colocaría directamente en el puesto número 11 del mundo, superando al propio Lehecka y a Alexander Bublik en el ranking.

Rafa Jódar, en Montreal / EUROPA PRESS

De este modo, Jódar se convierte en el segundo máximo favorito por ranking para levantar el trofeo, solo por detrás de Ben Shelton. El norteamericano defiende el título del año pasado y ve en el español una amenaza. Y es que si este último consigue un mejor resultado en Montreal, le superará y escalará hasta la décima posición, dejando a Shelton fuera del 'top ten'.

Mérida también se la juega

Queda por ver cómo irá rindiendo Rafa Jódar contra los mejores del mundo. El madrileño no se ha visto nunca las caras todavía ni con Carlos Alcaraz ni con Novak Djokovic. Sí lo hizo contra Jannik Sinner en Madrid, donde el italiano sufrió de lo lindo para llevarse el segundo set, y contra Alexander Zverev, que fue superior en el duelo de cuartos de final de Roland Garros.

Dani Mérida también se jugará este domingo el pase a los cuartos de final del torneo contra el neerlandés Tallon Griekspoor. El otro madrileño vivo en Montreal, de 21 años, ha asaltado el top 50 del mundo y está dando pasos de gigante este verano para ser otro gran exponente del tenis español. Los jóvenes pisan con fuerza en el circuito y España lo celebra.