Raducanu se pierde el US Open por lesión

La tenista británica Emma Raducanu se perderá el próximo US Open -que arranca el próximo 30 de agosto- por una lesión de estrés en la pierna derecha.

Raducanu, ganadora del US Open hace cinco años, no compite desde el pasado torneo de Queen's, en el que perdió la final -la segunda desde la victoria en Nueva York en 2021- y este lunes confirmó su baja en el cuarto Grand Slam de la temporada.

La británica de 23 años ha tenido una trayectoria marcada por las lesiones después de ganar aquel título en el US Open tras acceder al cuadro final desde la fase previa y sin perder un solo set en todo el torneo. Pese a las grandes expectativas que se depositaron en ella, no ha vuelto a replicar dicho éxito y en los cinco años posteriores solo ha alcanzado dos finales, ambas perdidas y ambas este año, la ya mencionada en Queen's y otra en Cluj en febrero.

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Este año sólo ha podido participar en nueve torneos y, tras la final de Queen's, se tuvo que bajar de Wimbledon por un problema en la pierna. Tras anunciar la ausencia en el US Open, Raducanu no ha puesto fecha de vuelta a las pistas.