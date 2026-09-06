La racha de 150 años que está en peligro en el US Open: todo depende de Tsitsipas

"Tengo una racha de 150 años que salvar", escribió Tsitsipas en redes sociales antes de jugar los octavos de final del US Open. Desde que se jugara la primera edición de Wimbledon, en el año 1877, siempre un jugador con revés a una mano ha alcanzado las semifinales en al menos uno de los Grand Slams del año. El griego es el único que queda vivo en Nueva York y nadie lo ha conseguido en este 2026.

Las posibilidades de que Tsitsipas llegue a las semifinales son mínimas, ya que tendría que superar a dos de los máximos favoritos para hacerse con el título. Primero se enfrentará a Ben Shelton y después, si superara este obstáculo, debería ganar a Carlos Alcaraz o Tommy Paul. Por tanto, es muy probable que 2026 vaya a poner fin a una racha sin precedentes.

El revés a una mano de Tsitsipas / Olga Fedorova

La velocidad de bola en estos tiempos ha hecho que cada vez sea más difícil ver a jugadores con revés a una mano en el circuito. Quedan pocos en lo alto del ranking masculino, a pesar de ser considerado por muchos como el golpe más bello del tenis. "Incluso se lo dije a Grigor [Dimitrov] el otro día. Ya ves, cada década vamos a menos. Somos como dinosaurios que se extinguen", comentó el griego.

Algunos jugadores, como Diane Parry en el circuito femenino, han realizado alguna variación en el revés a una mano para competir a un mayor nivel. En el caso de la tenista francesa, que utiliza las dos manos para devolver un resto para luego regresar al revés a una mano. Una manera de imprimir más fuerza al primer golpe cuando saca el adversario.

Lorenzo Musetti no ha podido llegar a las semifinales del US Open / SARAH YENESEL

"Yo nunca sería capaz de hacer eso. El revés a dos manos es un golpe diferente. Tienes que usar la mano izquierda, que participa mucho más en el golpe. Pasar de devolver con un revés a dos manos y luego volver a un revés a una mano me parece demasiado trabajo. Tengo que simplificarlo. Nunca he pensado en hacerlo yo mismo, pero te concedo que el revés a una mano está desapareciendo", aseguró.

Cambio en el tenis

El 'salvador' durante estos últimos años ha sido Lorenzo Musetti, que fue capaz de alcanzar las semifinales de Wimbledon tanto en 2024 como en 2025, además de hacer lo propio en Roland Garros 2025. Esta temporada, el italiano no se está encontrando y atraviesa problemas físicos de manera constante. En 2023, fue Tsitsipas el que llegó a las semifinales del Open de Australia.

El revés a una mano está desapareciendo y no es una buena noticia para el mundo del tenis. La estética se ha perdido en el juego y la velocidad de bola ha incrementado de una manera sorprendente. Que se rompa una racha de 150 años no es casualidad; se necesita la fuerza para el éxito. Tsitsipas tiene la oportunidad de prolongar un récord que está llegando a sus últimos días.