Quevedo impulsa a España hacia la fase final de la Billie Jean King Cup

España estará una vez más entre las mejores del mundo. El equipo capitaneado por Carla Suárez selló su clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup tras superar a Eslovenia por 3-1, con Kaitlin Quevedo como gran protagonista.

La joven tenista de 20 años volvió a responder a la confianza depositada en ella y firmó el punto definitivo al imponerse a Veronika Erjavec por 7-6(4) y 6-2, en un partido que reflejó su carácter competitivo y capacidad de reacción.

No empezó bien el encuentro para la española, que llegó a verse 2-5 abajo en el primer set. Sin embargo, lejos de venirse abajo, Quevedo reaccionó con determinación, forzó el tie-break y lo cerró a su favor. Ese golpe anímico resultó decisivo para encarar una segunda manga en la que fue claramente superior.

El desgaste acumulado de Erjavec, que ya había jugado el individual del viernes y el dobles, también fue un factor clave en el desenlace.

El triunfo de Quevedo puso el broche a una eliminatoria que España había encarrilado previamente gracias a la victoria en dobles de Sara Sorribes y Aliona Bolsova, que superaron a la propia Erjavec y Nika Radišić por 6-4 y 6-3.

El dúo español mostró una gran solidez pese a ser su primer partido juntas, en un duelo en el que Eslovenia intentó sorprender alineando a Erjavec en lugar de Kaja Juvan, sin éxito.

El día anterior, Quevedo ya había sumado su primer punto con España tras la retirada de Tamara Zidanšek, confirmando un debut soñado que la consolida como una de las nuevas referencias del equipo.

Todo ello, además, en un contexto exigente para el combinado español, que afrontaba la eliminatoria sin Cristina Bucșa y con Paula Badosa lejos de su mejor momento.

España alcanza así su quinta fase final consecutiva, que se disputará en Shenzhen el próximo mes de septiembre, donde buscará un título que se resiste desde 1998.

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