Quevedo se estrena a lo grande en Roland Garros

La española Kaitlin Quevedo vivió este lunes uno de los días más importantes de su carrera al lograr en Roland Garros la primera victoria de su trayectoria en un cuadro final de Grand Slam.

La jugadora, procedente de la fase previa y situada actualmente en el puesto 126 del ranking mundial, superó a la francesa Leolia Jeanjean en dos ajustados ‘tie-breaks’ (7-6(5) y 7-6(2)) en un partido marcado por el intenso calor y el ambiente claramente favorable a la tenista local.

Nacida en Florida, hija de padre canario y madre estadounidense, Quevedo mostró mucha personalidad en los momentos decisivos frente a una rival mucho más experimentada en París.

Kaitlin Quevedo celebra en la BJKC / RFET

La francesa, invitada por la organización y actual número 122 del mundo, disputaba su quinta participación en Roland Garros y ya había alcanzado anteriormente la tercera ronda del torneo.

Pese a ello, la española mantuvo la calma bajo presión y supo imponerse en ambos desempates para sellar el mejor triunfo de su carrera hasta ahora.

Con este resultado, Quevedo se convierte en la segunda española clasificada para la segunda ronda femenina junto a Marina Bassols, que también llegó desde la fase previa y consiguió igualmente su primera victoria en un Grand Slam.

No tuvieron la misma suerte Cristina Bucsa, Sara Sorribes Tormo y Oksana Selekhmeteva, eliminadas en la primera ronda del torneo parisino.

El siguiente desafío para Quevedo será mucho más exigente. La española se enfrentará ahora a la ucraniana Elina Svitolina, séptima cabeza de serie y una de las jugadoras más en forma del circuito.

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Svitolina, campeona recientemente en el torneo de Roma y madre desde 2022 junto a Gael Monfils, necesitó tres sets para superar a la húngara Anna Bondar (3-6, 6-1 y 7-6(3)).