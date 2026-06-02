Así están las semifinales de Roland Garros 2026 tras la derrota de Jódar

Roland Garros 2026 comienza a dar sus últimos coletazos. Con los cuartos de final en juego, algunos de los candidatos al título comienzan a certificar su presencia entre las cuatro mejores raquetas del torneo.

Los cuartos de final de Roland Garros 2026 ocuparán dos días en el calendario de la competición. El cuadro femenino saldrá a escena el jueves 4 de junio, mientras que el masculino jugará el próximo viernes 5 de junio.

La disputa de los cuartos de final ya se ha cobrado a su primera víctima. Rafa Jódar, que había sorprendido a propios y a extraños al superar la primera semana de competición con solvencia, cayó derrotado ante el gran aspirante al título Alexander Zverev.

Jódar en su partido contra Zverev / EFE

En categoría femenina, Kostyuk y Andreeva componen la primera eliminatoria confirmada en semifinales. La ganadora de este cruce asegurará su presencia en una gran final en la que también apunta a estar Aryna Sabalenka, aunque la número 1 del mundo primero deberá eliminar a Shnaider y a la ganadora del partido entre Kaliskaya o Chwalinska.

Sabalenka gana a Osaka / EFE

Así están las semifinales de Roland Garros 2026

Categoría masculina Berrettini o Arnaldi vs Auger-Aliassime (4) o Cobolli (10)

Mensik (26) o Fonseca (28) vs Zverev (2) Categoría femenina Sabalenka (1) o Shnaider (25) vs Kalinskaya (22) o Chwalinska

Kostyuk (15) vs Andreeva (8)

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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