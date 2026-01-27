Así quedan las semifinales del Open de Australia: Los dos últimos pasos de Alcaraz al título

A dos pasos de la gloria se encuentra ya Carlos Alcaraz después de superar a Alex De Miñaur en una nueva demostración de tener entre ceja y ceja el único de los cuatro grandes títulos que le quedan por conquistar. En las que serán sus primeras 'semis' en el Open de Australia, el español se las verá con uno de los jugadores a los que más le ha costado en su carrera poder superar.

Será el alemán Alexander Zverev, que derrotó al joven Tien en un gran partido de cuartos. 6-6 en el cara a cara particular que tendrá que desempatar para uno de los dos lados, que será además el finalista del Open de Australia.

Alcaraz celebra ante De Miñaur / AP

En el otro lado del cuadro, la esperanza de poder ver un nuevo Sinner - Djokovic sigue más que viva, aunque ambos deberán derrotar dos pruebas de muy alto nivel antes de ello en cuartos.

Por su parte, en el cuadro femenino, Aryna Sabalenka sigue con su particular nivel en Australia, destrozando rival tras rival. En 'semis', Elina Svitolina, que llega lanzada dejando favorita por el camino a cada ronda.

Así quedan las semifinales

CUADRO MASCULINO

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

vs Alexander Zverev Novak Djokovic o Lorenzo Musetti vs Ben Shelton o Jannik Sinner

CUADRO FEMENINO

Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina

Jessica Pegula o Amanda Anisimova vs Elena Rybakina o Iga Swiatek

DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.