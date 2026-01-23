Así quedan los octavos de final en el Open de Australia 2026

El Open de Australia 2026 entra en su fase decisiva con la llegada de los octavos de final. Será en las jornadas del domingo y el lunes cuando se disputen los partidos correspondientes a la cuarta ronda, donde ya está Carlos Alcaraz, que superó sin problema alguno sus tres primeras rondas del torneo, en las que no se dejó un solo set en el camino.

Junto al murciano están también todos los favoritos al inicio del torneo, presentando unos duelos ya en los octavos de gran nivel.

Igual guion que en el cuadro femenino, en el que Aryna Sabalenka, la gran favorita al título, está ya también en cuarta ronda. La bielorrusa superó con más problemas de los esperados a Potapova y se medirá en la siguiente ronda a uno de los grandes talentos emergentes, la canadiense Victoria Mboko.

Sabalenka celebra la victoria / Associated Press/LaPresse

A falta de definir todavía las partes bajas de ambos cuadros, así es como quedan los octavos de final de este Open de Australia 2026.

Así quedan los octavos de final masculinos

Carlos Alcaraz vs Tommy Paul

vs Tommy Paul Alexander Bublik o Tomás Etcheverry vs Frances Tiafoe o Álex De Miñaur

Alexander Zverer o Cameron Norrie vs Francisco Cerúndolo o Andrey Rublev

o Cameron Norrie vs Francisco Cerúndolo o Andrey Rublev Daniil Medvedev vs Learner Tien

vs Learner Tien Lorenzo Musetti o Tomas Machac vs Stan Wawrinka o Taylor Fritz

Jakub Mensik o Ethan Quinn vs Botic van de Zandschulp o Novak Djokovic

Ben Shelton o Valentin Vancherot vs Marin Cilic o Casper Ruud

o Valentin Vancherot vs Marin Cilic o Casper Ruud Karen Khachanov o Luciano Darderi vs Eliot Spizzirr o Jannik Sinner

Así quedan los octavos de final femeninos

Aryna Sabalenk a vs Victoria Mboko

a vs Victoria Mboko Yulia Putinseva vs Iva Jovic o Jasmine Paolini

Coco Gauff vs Karolina Muchova

vs Karolina Muchova Elina Svitolina o Diana Shnaider vs Gabriela Elena Ruda o Mirra Andreeva

Jessica Pegula u Oksana Selekhmeteva vs Karolina Pliskova o Madison Keys

u Oksana Selekhmeteva vs Karolina Pliskova o Madison Keys Linda Noskova o Xinyu Wang vs Peyton Stearns o Amanda Anisimova

Elena Rybakina o Tereza Vaelntova vs Elise Mertens o Nikola Bartunkova

o Tereza Vaelntova vs Elise Mertens o Nikola Bartunkova Naomi Osaka o Maddison Inglis vs Anna Kalinskaya o Iga Swiatek

DÓNDE VER LOS OCTAVOS DE FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.