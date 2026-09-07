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US OPEN

Así quedan los cuartos de final del US Open 2026

El último Grand Slam de la temporada llega a su fase decisiva con Carlos Alcaraz como el gran favorito al título

Alcaraz y Paul se saludan después del partido de octavos en el US Open 2026

Alcaraz y Paul se saludan después del partido de octavos en el US Open 2026 / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

El US Open 2026 entra en su fase más decisiva con la llegada de los cuartos de final en los que ya tiene su billete el tenista español Carlos Alcaraz, que después de su gran victoria ante Tommy Paul es ya sin duda el gran favorito al título.

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka tiene ya también su acceso a los cuartos tras superar a la estadounidense Taylor Townsend. La número uno mundial sigue sin dejarse un solo set por el camino y tras los títulos de 2024 y 2025 acumula ya 18 victorias consecutivas en Nueva York.

El español y la bielorrusa son los dos grandes nombres en el camino hacía los títulos, pero sus principales rivales no cesan en los respectivos caminos para doblegar el favoritismo de los dos vigentes campeones.

ASÍ QUEDAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL US OPEN

CUADRO MASCULINO:

  • Alexander Zverev o Luciano Darderi - Arthur Gea o Botic Van De Zandschulp
  • Karen Khachanov o Learner Tien - Francisco Cerúndolo o Alexander Blockx
  • Daniil Medvedev o Frances Tiafoe - Alex Michelsen
  • Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas - Carlos Alcaraz
Alcaraz celebró con un nuevo gesto su victoria ante Paul

Alcaraz celebró con un nuevo gesto su victoria ante Paul / EFE

CUADRO FEMENINO:

  • Aryna Sabalenka - Linda Noskova
  • Jessica Pegula o Sorana Cirstea - Anna Kalinskaya o Emma Navarro
  • Mirra Andreeva o Anastasia Potapova - Iva Jovic o Coco Gauff
  • Iga Swiatek o Qinwen Zheng - Naomi Osaka o Elena Rybakina

DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DEL US OPEN

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El partido de Alcaraz en los cuartos de final, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.

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