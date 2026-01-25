Así quedan los cuartos de final en el Open de Australia 2026

Son ya solo ocho los nombres que aspiran a los respectivos títulos en los cuadros masculinos y femeninos en el Open de Australia 2026. Entre ellos, el de Carlos Alcaraz, que sigue avanzando con paso firme por Melbourne Park en busca de conquistar el único de los cuatro 'grandes' que le falta en sus vitrinas.

Los grandes favoritos además del murciano siguen sin fallar y por primera vez en mucho tiempo, los cuartos de Grand Slam van a reunir a los jugadores esperados desde buen inicio.

Alcaraz tras el partido con Tommy Paul / AP

Tampoco están fallando las mujeres, con Aryna Sabalenka como gran favorita. La bielorrusa ha ido avanzando con paso firme y aspira a su tercer título en Australia.

Los cuartos de final reunirán cuatro partidos del más alto nivel en cada cuadro, con jornadas del martes y miércoles que bien valdrán lo que se pague para ver el mejor tenis del momento.

Así quedan los cuartos de final:

CUADRO MASCULINO

Carlos Alcaraz VS Alexander Bublik o Álex De Miñaur

VS Alexander Bublik o Alexander Zverer o Francisco Cerúndolo vs Daniil Medvedev o Learner Tien

o Francisco Cerúndolo vs o Learner Tien Lorenzo Musetti o Taylor Fritz vs Jakub Mensik o Novak Djokovic

Jakub Mensik o Ben Shelton o Casper Ruud vs Luciano Darderi o Jannik Sinner

CUADRO FEMENINO

Aryna Sabalenk a vs Iva Jovic

a vs Iva Jovic Coco Gauff VS Elina Svitolina o Mirra Andreeva

VS Elina Svitolina o Jessica Pegula o Madison Keys VS Xinyu Wang o Amanda Anisimova

o Madison Keys VS Xinyu Wang o Elena Rybakina o Elise Mertens vs Maddison Inglis o Iga Swiatek

DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.