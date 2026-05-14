Así queda el ranking de Jódar tras la derrota en Roma: será cabeza de serie en Roland Garros

Rafa Jódar cayó en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, en un partido que se alargó hasta la madrugada y se vio interrumpido por fuegos artificiales. El español, que acusó el cansancio de encadenar varios torneos, llegó sin gasolina al tercer y definitivo set y sucumbió ante el italiano Luciano Darderi.

El español sigue subiendo puestos en el ranking y ha sellado su participación en Roland Garros como cabeza de serie. Al no defender puntos, llegar a los cuartos de final le permite sumar 180 puntos y escalar hasta situarse dentro del top 30. La escalada en la clasificación está siendo meteórica y el Grand Slam de arcilla se presenta como otra gran oportunidad.

Rafa Jódar, durante el Masters 1000 de Roma / RICCARDO ANTIMIANI

Jódar, después de Roma, se sitúa en la posición número 29 de la clasificación, justo por encima de Joao Fonseca, quien se consideraba el líder de la nueva generación. El madrileño cuenta ya con 1.461 puntos y sueña con escalar más puestos en París. Un escenario muy probable, ya que no defenderá ni un solo punto. Es la parte positiva de haber entrado en escena hace apenas unos meses.

Será, como es evidente, la primera participación de Rafa Jódar en el Grand Slam de arcilla. En caso de llegar a la segunda semana, que implicaría alcanzar los octavos de final, el español se llevaría como mínimo 200 puntos. Sin tener en cuenta el resultado de los demás jugadores, podría llegar a subir hasta el top 25.

Su posición actual le permite ser cabeza de serie para Roland Garros, una ventaja para encontrarse a rivales más asequibles en las primeras rondas. Una de las claves para su buen desempeño en Roland Garros será su estado físico, ya que acumula muchos torneos consecutivos y a Roma llegó justo de fuerzas.

Así queda el Ranking ATP tras la derrota de Jódar en el Masters 1000 de Roma

1- Jannik Sinner (ITA) - 13.900 puntos 2- Carlos Alcaraz (ESP) - 11.960 puntos 3- Alexander Zverev (GER) - 5.705 puntos 4- Novak Djokovic (SRB) - 4.710 puntos 5- Felix Auger-Aliassime (CAN) - 4.060 puntos 6- Ben Shelton (USA) - 4.030 puntos 7- Taylor Fritz (AUS) - 3.770 puntos 8- Alex de Miñaur (USA) - 3.665 puntos 9- Daniil Medvedev (RUS) - 3.560 puntos 10- Alexander Bublik (KAZ) - 3.230 puntos 23- Alejandro Davidovich (ESP) - 1.820 puntos 29- Rafa Jódar (ESP) - 1.461 puntos

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