Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en Tokio

Carlos Alcaraz es el campeón del torneo ATP 500 de Tokio. El de El Palmar consigue ganar así su octavo torneo del año y el 24º de su carrera ya histórica en el mundo del tenis tras doblegar a Taylor Fritz en la gran final.

De inicio a fin del torneo pese al susto del primer día con su tobillo para demostrar que no hay tenista que pueda doblegar el gran momento de forma del murciano.

Con este triunfo, Alcaraz mantiene los 500 puntos conseguidos en Pekín el pasado año y se consolida en lo más alto del ranking asegurando casi por completo su estancia hasta final de año, pese a que Sinner puede sumar otro título en Pekín este mismo miércoles.

Así queda el ranking ATP tras la disputa de la final del ATP 500 de Tokio 2025 con los puntos en vivo de los diez mejores tenistas.

¿Cómo está el ranking ATP tras la final de Tokio?

Carlos Alcaraz (ESP): 11.540 puntos Jannik Sinner (ITA): 10.780 puntos - *Puede llegar a 10.950 puntos si gana Pekín* Alexander Zverev (GER): 5.980 puntos Taylor Fritz (USA): 4.995 puntos Novak Djokovic (SRB): 4.830 puntos Ben Shelton (USA): 4.190 puntos Alex de Miñaur (AUS): 3.735 puntos Jack Draper (GBR): 3.590 puntos Lorenzo Musetti (ITA): 3.355 puntos Karen Khachanov (RUS): 3.190 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

Desde SPORT, te hemos contado todo lo que ha sucedido en este torneo así como toda la temporada y lo que resta de ella.