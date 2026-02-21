Así queda el ranking ATP tras la final del ATP 500 de Doha: Alcaraz se asegura el número 1 hasta Montecarlo

Carlos Alcaraz sigue afianzandose en lo más alto del ranking ATP, y cada vez se antoja más difícil arrebatarle esta posición de privilegio. La inapelable victoria frente a Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha permite al murciano seguir aumentando su colchón de puntos frente a un Jannik Sinner que sigue perdiendo terreno tras una prematura eliminación en cuartos.

Alcanzar la final en el torneo catarí supone una mejora considerable para Alcaraz, que en la edición anterior no consiguió superar los cuartos. Una vez roto este techo, cada partido ganado por el murciano se traduce en una ganancia limpia en su contador particular del ranking ATP, que ahora mismo se sitúa en los 13.550 puntos.

Cada vez más dramática es la situación de Jannik Sinner que, si bien es cierto que no perdió puntos por su prematura eliminación, dejó que su gran rival siguiese ampliando su renta. Esta combinación de resultados, sumada a lo acontecido en el Open de Australia, propician que el de San Cándido no pueda recuperar el número 1 como mínimo hasta Montecarlo.

Jannik Sinner, en Doha / X

En el tercer cajón del podio sigue figurando Novak Djokovic, que tras su encomiable papel en el primer 'Major' de la temporada consiguió desbancar al hasta entonces habitual Alexander Zverev.

¿Cómo está el ranking ATP tras la final del ATP 500 de Doha?

Carlos Alcaraz (ESP) – 13.550 puntos Jannik Sinner (ITA) – 10.350 puntos Novak Djokovic (SRB) – 5.280 puntos Alexander Zverev (GER) – 4.555 puntos Lorenzo Musetti (ITA) – 4.405 puntos Alex de Miñaur (AUS) – 4.235 puntos Taylor Fritz (USA) – 4.220 puntos Félix Auger-Aliassime (CAN) – 4.080 puntos Ben Shelton (USA) – 4.050 puntos Alexander Bublik (KAZ) – 3.405 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.