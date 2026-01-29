Así queda la final femenina del Open de Australia: Rybakina da una lección a Pegula

Elena Rybakina venció a Jessica Pegula en las semifinales del Open de Australia (6-3, 7-6) y regresa a la final tres años después. La tenista kazaja exhibió un gran nivel, sobre todo con su servicio, y pudo sacar adelante el choque en dos sets, aunque los últimos puntos fueron frenéticos y tuvo incluso que salvar dos bolas de set en contra.

El dominio de Rybakina fue evidente, sobre todo en la primera manga. Pegula salió apática, sin estar convencida de que su nivel fuera suficiente para hacer frente a una jugadora que llegaba al partido en volandas. Su entrenador la animaba, pero ella no acaba de creer en sus opciones. Se mostró en la pista, donde sus golpes no acababan de encontrar la finura necesaria.

En cambio, Rybakina apretaba siempre desde el resto y parecía imposible romperle el saque, por lo que una sola rotura podía ser suficiente para llevarse el set. Y así fue. En un juego menos contundente de Pegula, Elena aprovechó para coger ventaja y no dejarla escapar en sus turnos de servicio. Un sólido 6-3, en el que pudo haber una diferencia mayor.

La segunda manga fue más competida, aunque Pegula tuvo que sacar su espíritu guerrero. Rybakina sacó para ganar el partido hasta en dos ocasiones, pero la norteamericana se aferró al duelo en ambos y logró los breaks para decantar la balanza en el tie-break. A pesar de los duros golpes, la kazaja aguantó y salvó dos bolas de set en contra para llevarse el partido con un resto ganador.

"Estoy muy orgullosa de cómo he gestionado la situación del segundo set. Estaba todo muy igualado, me ha costado mucho. Ahora necesito un descanso", aseguró Rybakina, que ya conoce quién será su rival en la gran final del Open de Australia.

Así queda la final femenina del Open de Australia

La final femenina del Open de Australia 2026 enfrentará a Aryna Sabalenka contra Elena Rybakina. Un partido que ya se vivió en el año 2023 y que acabó con victoria de la bielorrusa, remontando un set inicial. El 'head to head' lo domina la número uno del mundo, aunque no con mucho margen (8-6). Una final siempre es distinta, por lo que los precedentes servirán de poco.

"Fue una gran batalla. Al final ella remontó y acabó mejor el partido. Voy a intentar disfrutar. Espero poder sacar mejor, pero estoy muy emocionada por lo que pueda venir el sábado. Voy a hacer la rutina, practicar un poco mañana, y luego quizá me voy de compras por la ciudad para tranquilizarme. A veces me gusta salir de la pista y desconectar", finalizó Rybakina, que regresa a una final de Grand Slam.