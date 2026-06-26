Así queda el cuadro de Wimbledon: Partidos, horarios y dónde ver

Wimbledon 2026 ya conoce los respectivos caminos al título. Con Jannik Sinner e Iga Swiatek como defensores de la corona, el Grand Slam más emblemático del calendario tiene todo listo para empezar una nueva aventura sobre la hierba del All England Club, que conoce ya los primeros duelos que vivirá en busca de conocer a sus nuevos campeones.

La pista central abrirá como cada año con el duelo de los dos ganadores, siendo Sinner ante el serbio Kecmanovic el primero, para dar paso al duelo entre Swiatek y Townsed después.

Jannik Sinner e Iga Swiatek, campeones de Wimbledon 2025 / Wimbledon

Entre los grandes duelos de primera ronda, destaca especialmente el de Serena Williams, que casi 1500 días después volverá a jugar en Wimbledon y lo hará contra la australiana Maya Joint.

CUADRO MASCULINO

En lo que respecta al cuadro masculino, destaca la parte alta, con Rafa Jódar pudiendo medir fuerzas en octavos de final con el propio Sinner y teniendo también a Djokovic por el mismo lado, siendo el serbio el potencial rival en semifinales.

Ruud, Medvedev, Tommy Paul y Auger-Aliassime son los otros nombres que destacan en la parte alta, mientras que en el otro lado, Alexander Zverev es el gran favorito.

Junto al alemán parten los nombres de Fritz, Shelton, De Miñaur y Tiafoe, que a juzgar por sus respectivas previas sobre hierba serán los nombres a tener en cuenta en este lado del cuadro.

CUADRO FEMENINO

En el cuadro femenino, destaca un posible duelo de octavos entre la número uno, Aryna Sabalenka, y la gran esperanza local, Emma Raducanu. Más allá de ello y de los mencionados debuts de Swiatek y Serena, también destaca el duelo de primera ronda entre Paula Badosa y Emma Navarro o los posibles cruces entre la propia tenista polaca y la mayor de las Williams en una tercera ronda que sería el gran deseo del torneo.

Wimbledon siempre abre un panorama mucho más incierto de lo habitual en el circuito femenino, con Sabalenka, Rybakina, Swiatek o Andreeva como los principales nombres a tener en cuenta en el inicio.

Fechas y calendario de Wimbledon 2026

Primera ronda: lunes 29 y martes 30 de junio

Segunda ronda: miércoles 1 y jueves 2 de julio

Tercera ronda: viernes 3 y sábado 4 de julio

Octavos de final: domingo 5 y lunes 6 de julio

Cuartos de final: martes 7 y miércoles 8 de julio

Semifinales femeninas: jueves 9 de julio

Semifinales masculinas: viernes 10 de julio

Final femenina: sábado 11 de julio

Final masculina: domingo 12 de julio

Dónde ver todos los partidos de Wimbledon 2026 por TV y online

En España, todos los partidos de Wimbledon 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo. Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+ y reservará los cruces en las pistas más importantes para el dial 7 y el canal #Vamos.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2025 con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Rafa Jódar y los tenistas españoles.