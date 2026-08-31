¿Cuántos puntos reparte el US Open y cómo funciona el ranking ATP?

El US Open 2026, una de las citas más esperadas del calendario tenístico, ya ha dado el pistoletazo de salida. El torneo neoyorkino es el cuarto y último de los Grand Slams que conforman el calendario del tenis profesional y, por lo tanto, una de las mejores oportunidades para que los tenistas escalen posiciones en el ranking ATP.

Actualmente, el 'top 3' del ranking ATP lo conforman Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Esta clasificación, que pretende reflejar el rendimiento de cada tenista a lo largo de las 52 semanas de la temporada, se basa en la actuación de los mismos en los torneos puntuables.

Antes de la resolución del 'Major' estadounidense, Jannik Sinner figura como líder destacado en la clasificación de mejores tenistas del mundo con 12.800 puntos, aunque su ausencia por lesión del US Open le impedirá defender los 1.300 conseguidos en la edición anterior anterior. Muy por detrás se encuentra Zverev con 7.790 unidades, aunque tiene la posibilidad de disparar este registro al contrario que Alcaraz, que deberá defender los 2.000 puntos conseguidos tras la conquista del título el año anterior.

El tenista italiano Jannik Sinner, en la final de Wimbledon / EFE | NEIL HALL

Así está el ranking ATP antes del US Open 2026

Jannik Sinner (Italia): 12.800 puntos. Alexander Zverev (Alemania): 7.790 puntos. Carlos Alcaraz (España): 7.160 puntos. Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.640 puntos. Novak Djokovic (Serbia): 3.770 puntos. Flavio Cobolli (Italia): 3.720 puntos. Alex de Miñaur (Australia): 3.650 puntos. Daniil Medvedev (Rusia): 3.580 puntos. Ben Shelton (Estados Unidos): 3.480 puntos. Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.475 puntos.

El establecimiento del ranking ATP data de 1973, aunque la configuración vigente es más actual (1998-1999). Según estas normas, los Grand Slams son los torneos que más puntos confieren, seguidos por los Masters 1000, los ATP Word tour 500 y los ATP Word Tour 250.

¿Cuántos puntos reparte el US Open?

Primera ronda: 10 puntos

Segunda ronda: 50 puntos

Tercera ronda: 100 puntos

Octavos de final: 200 puntos

Cuartos de final: 400 puntos

Semifinales: 800 puntos

Finalista: 1.300 puntos

Campeón: 2.000 puntos

¿Cómo funciona el ranking ATP?

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

Noticias relacionadas

Los tenistas que ocupan las 30 primeras posiciones del ranking ATP están obligados a disputar los cuatro Grand Slams y ocho de los nueve Masters 1000.