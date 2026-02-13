Otra puñalada de Djokovic a Serbia

No es nuevo el amor de Novak Djokovic por Grecia y su separación total con Serbia. Un hecho que volvió a poner en evidencia este jueves con su presencia en el partido de Euroliga entre Olympiacos y Estrella Roja, en el que se le vio animar a los griegos e incluso posar con una camiseta de Thomas Walkup.

Además, el serbio lo quiso dejar claro por boca suya. “Me siento griego, pero tengo que aprender el idioma… Todavía no lo domino muy bien, no es fácil" sentenció en el pabellón de La Paz y la Amistad, donde los de El Pireo se impusieron por 92-86.

Su presencia en el duelo de baloncesto fue después de ser recibido por el Ministro Thanos Plevris en el Ministerio de Migración y Asilo. “Es un honor para nosotros que él desee quedarse con su familia en nuestro país” escribió el propio Ministro en sus redes sociales con una imagen de su reunión.

Una muestra más de su fuerte vinculación con Grecia, donde desde este pasado 2025 también reside el torneo ATP 250 del que él mismo es propietario y que antes tenía sede en Belgrado.

UN DIVORCIO TOTAL CON SERBIA

'Nole' abandonó su país de origen el pasado mes de septiembre después de mostrar su apoyo a las protestas estudiantiles que hubo desde noviembre del 2024, que demandaban nuevas elecciones tras el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad. Un hecho que comportó que el gobierno iniciara una campaña de desprestigio a su figura y lo tachara de "traidor".

A mediados de diciembre de 2024, Djokovic ya se pronunció a favor de las protestas y dedicó una de sus victorias en el Open de Australia del pasado año a una estudiante que fue atropellada durante una de las manifestaciones y acabó en el hospital. "Los estudiantes son campeones", lucía el serbio en una sudadera durante un partido de baloncesto en Belgrado.

DJokovic con el título de Atenas / AP

Por último, cuando unas 300.000 personas salieron a las calles de la capital serbia a protestar contra el gobierno de Vucic, el tenista compartió fotos de las protestas en sus redes sociales junto al siguiente mensaje: "¡Histórico, magnífico!”. “Serbia tiene un enorme potencial y su juventud educada es su mayor fortaleza. Lo que todos necesitamos es comprensión y respeto. Con vosotros, Novak".

El mismo gobierno de Vucic, que siempre había presumido de la figura de Nole y le había felicitado en todos sus éxitos, lo considera desde entonces como un traidor a su país. Una postura que acabó provocado que Djokovic tomará una drástica decisión: dejar de vivir en Serbia para irse a Atenas, donde reside y hace vida habitual con su familia.