La pulsera Whoop de Alcaraz que ha desatado la polémica: "Los datos no son esteroides"

El de Carlos Alcaraz es el gran nombre actual del tenis. Para lo deportivo y para lo que no lo es. El murciano superó los octavos con un nivel aplastante ante Tommy Paul, pero dejó también una imagen que ya se ha hecho viral y que ha desatado la polémica.

Antes del inicio de su partido contra el estadounidense, la jueza de silla le pidió a Alcaraz que se quitara un dispositivo que llevaba oculto bajo la muñequera derecha y el español obedeció sin protestar, retrasando unos segundos el arranque del encuentro. Se trata de su pulsera inteligente Whoop que monitorea la frecuencia cardíaca, la variabilidad del pulso, el nivel de esfuerzo diario, la calidad del sueño y la recuperación física.

Tras el partido, el murciano no quiso dar más vueltas al asunto. "Son reglas del torneo, de la ATP, de la ITF… No se puede jugar con ella. Son cosas que te ayudan a cuidarte más, a controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga… pero bueno, no he podido jugar con ella, no pasa nada. Se quita y a funcionar" explicó pasando página de inmediato.

Un hecho que no tuvo mayor incidencia hasta que el CEO de la propia empresa de Whoop, Will Ahmed, manifestó su descontento por lo sucedido. “¡Ridículo! Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para usarse durante los partidos y no representa ningún riesgo para la seguridad. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!”, escribió en redes sociales.

Noticias relacionadas

Lo curioso del caso es que Alcaraz jugó sus primeras rondas con la pulsera sin que nadie se fijará en ello. Otra de las grandes caras del tenis actual, Aryna Sabalenka, también tuvo el mismo problema en la primera ronda, obligada a dejarla en el banquillo.