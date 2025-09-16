La psicóloga de Medvedev se pronuncia: "Al público le encanta"

Uno de los momentos que quedará para el recuerdo de este US Open es el bochornoso espectáculo de Daniil Medvedev en el US Open. El tenista ruso, que está pasando por el peor momento de su carrera en la élite, cayó en la primera ronda del torneo, aunque durante el partido incriminó al juez de silla y puso al público de su lado, que impidió durante largos minutos que su rival sacase.

Todo sucedió en el tercer set, con bola de partido a favor de Benjamin Bonzi. Un fotógrafo entró entre el primer y el segundo saque, pensando que había acabado el duelo, y el juez decidió que el francés debía repetir el punto de nuevo con primer servicio. El dictamen del juez encendió totalmente a Medvedev, que se dirigió hacia la silla e inició el espectáculo.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando? Se quiere ir a casa. Le pagan por partido, no por hora", empezó a gritar, refiriéndose a Greg Allensworth, el 'árbitro'. "¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?", exclamó también, refiriéndose a unas declaraciones del tenista norteamericano, quien aseguró que Allensworth es "el peor juez de silla de la ATP'.

Escenas humiliantes en el partido de Medvedev y Bonzi en el US Open / X

Tras todo esto, la psicóloga de Medvedev se ha pronunciado en una entrevista a 'Tennis Majors'. Puedo decir que estoy sorprendido y al mismo tiempo no lo estoy. Porque él no es el primero ni el único que hace este tipo de cosas. El tenis es un deporte que provoca este tipo de reacciones exageradas. Daniil está un poco acostumbrado a ciertos cambios de humor y sí, a veces pueden ser cáusticos y desagradables", inició.

"Su comportamiento molesta y también afecta al público. Sin embargo, me parece importante distinguir claramente lo que se está comentando: ¿el hecho del partido sobre la interrupción, la rotura de la raqueta, lo que le dice al árbitro? No son los mismos hechos. Tengo la impresión de que se ha producido una amalgama y que todo se ha puesto al mismo nivel", prosiguió la psicóloga.

También puso en el foco en el público, al que considera partícipe del episodio. "El público se siente ofendido por lo que ve, pero al mismo tiempo le encanta. Les hace vibrar, les divierte y, al mismo tiempo, les escandaliza. Alimenta el flujo de comentarios. Para responder a tu pregunta ‘¿Me sorprende?’ sí, en el sentido de que el público sabe que este tipo de situaciones se dan en determinados contextos y con determinados jugadores".

Las consecuencias del episodio

"Lo que hace Daniil no es muy políticamente correcto, por decirlo suavemente. No es aceptado y tal vez no sea aceptable, sobre todo porque muchos jugadores saben cómo contenerse y controlarse ante las mismas molestias. Del mismo modo, podríamos decir lo mismo de la parte del público que reacciona. Por lo tanto, vemos que las exageraciones están presentes en ambos lados del ‘escenario’, uno provocando al otro y viceversa", analizó.

La eliminación en el US Open puso el punto y final en la relación entre Daniil Medvedev y Gilles Cervara, su entrenador durante los últimos ocho años. Además, su imagen también lo ha dejado fuera de la Laver Cup, torneo de exhibición entre Europa y el resto del mundo. Tampoco estará en la 'Six Kings Slam'. En ambos sí podremos disfrutar de Carlos Alcaraz.