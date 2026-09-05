Prueba de fuego para Alcaraz en el US Open

Carlos Alcaraz ha regresado al circuito como si nada hubiera pasado. Como si estos cinco meses no hubieran sido más que dos semanas que separan una competición de otra. El español ha mostrado una gran versión en los tres primeros partidos y cada vez se siente más a gusto en la pista, con un mayor rodaje y con las ganas de superar el primer obstáculo de nivel en el torneo.

Tommy Paul será su contrincante en los octavos de final. Un rival muy superior a todos los anteriores con los que se ha cruzado el murciano y que además contará con el apoyo del público. Ambos ya se vieron las caras en el Open de Australia y el estadounidense le complicó las cosas a Alcaraz en todos los sets, aunque ese 'plus' necesario siempre lo aportaba el de El Palmar.

Alcaraz encadena cinco victorias consecutivas contra Tommy Paul, aunque ha perdido en dos ocasiones contra el norteamericano: en Montreal tanto en 2022 como en 2023. Se conocen mucho ambos jugadores y Paul sabe que tiene una buena oportunidad de poner en problemas a un Charly que está bien, pero evidentemente no ha alcanzado su plenitud física.

Alcaraz celebra ante Wu / EFE

El estadounidense superó en tercera ronda al kazajo Alexander Bublik, en un partido que se fue a los cinco sets. Por tanto, Paul está más que adaptado a las condiciones de Nueva York. Una de las claves estará en el servicio, ya que ninguno de los dos jugadores destaca por su saque y a Alcaraz no se le ha visto totalmente convencido en este apartado. Le restan con facilidad.

"Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy en la próxima ronda. Obviamente, él (Tommy Paul) va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja para él. Pero ya veremos. Espero que esté un poco cansado después del partido de hoy. Ya veremos. Voy a intentar sacar un poco mejor, restar un poco mejor y, como he dicho, he fallado un par de derechas con las que no estoy muy contento. Pero creo que el partido lo requería", aseguró Alcaraz después del partido.

Tommy Paul, el próximo rival de Alcaraz en el US Open 2026 / EFE

El lado del cuadro de Alcaraz es el más temible de todo el torneo. El murciano deja atrás los rivales más asequibles para intentar superar a Paul, y luego le esperaría el ganador del duelo entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas. Los norteamericanos siempre se crecen en Nueva York y varios de ellos aspiran a llegar a las rondas finales, como el propio Tommy, Shelton, Tiafoe y Fritz. También Michelsen, que venció al español Dani Mérida.

"Tenemos muchas ganas de ello"

"Espero que en la próxima ronda pueda estar mejor que nunca. Tommy Paul es un jugador que ya ha demostrado muchas veces que es muy peligroso, que tiene unos golpes y un ritmo de bola y un juego que incomoda a cualquier jugador en el circuito. Vamos a intentar estar lo más preparados posible y a por la pelea. Pero tenemos muchas ganas de ello", cerró Charly.

Todo preparado para que siga el 'show' de Carlos Alcaraz, que ha sobrevivido a una primera semana que se ha llevado consigo a muchos tenistas de lo alto del ranking, dejando solos al español y a Alexander Zverev como únicos representantes del 'top 5'. La organización ha decidido que el partido se juegue de día, alrededor de las 20 horas en España.