Los próximos pasos de Alcaraz: ¿cuándo podría perder el número uno del ranking ATP?

Carlos Alcaraz ya mira hacia delante. Quedarse con la última derrota en Miami sería algo injusto, teniendo en cuenta el espectacular rendimiento del murciano en este inicio de año. Cabe recordar que hasta las semifinales de Indian Wells, el español no había perdido ni un solo partido en este 2026. El cansancio tanto físico como mental ha pasado factura en las últimas semanas y ahora toca descansar.

El número uno del mundo sigue por Miami de vacaciones y decidió pasarse por el Miami Beach Convention Center para saludar a los mejores jugadores de pádel del planeta. "¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda", respondía el español con una sonrisa. "Yo también me estoy acercando al pádel últimamente", reconocía Charly.

El año pasado se tomó unas vacaciones en México junto a su familia y en esta ocasión ha decidido por permanecer en el estado de Florida. Y es que el español tiene dos semanas de descanso por delante y necesita dejar la raqueta en casa durante unos días. A mediados de abril, será el turno de regresar a la máxima competición. Montecarlo le espera.

Carlos Alcaraz, durante el duelo ante Sebastian Korda / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El torneo en Mónaco se celebra entre el 5 y el 12 de abril. Es de los pocos Masters 1000 que todavía se celebra en una única semana. Alcaraz defiende título, por lo que es probable que el número uno acuda a la cita para conservar los 1000 puntos que obtuvo el año pasado. Y es que si no lo hace, Sinner lo tendría hecho para arrebatarle el número uno.

Sinner sigue adelante en el torneo de Miami y no tiene prácticamente ningún rival que le pueda hacer frente sobre la pista dura. Este jueves se verá las caras con Frances Tiafoe, mientras que si accede a las semifinales se enfrentará a Alexander Zverev o Francisco Cerúndolo. El alemán parece el único jugador que puede poner en dificultades al italiano.

Si gana Sinner en Miami, las posibilidades del transalpino para asaltar el número uno son altas. De hecho, si ganara en Montecarlo ya se convertiría en el nuevo rey del ranking, independientemente de lo que hiciera Carlos Alcaraz en el torneo. El español goza de 13.590 puntos en lo más alto, mientras que Sinner subirá a los 12.400 si se corona en Estados Unidos.

¿Partido por el número uno en Montecarlo?

Por tanto, existe la posibilidad de que Sinner y Alcaraz se jugasen el número uno en una hipotética final en Mónaco. Al español le costará mucho retener el número uno, ya que defiende títulos en Montecarlo y Roma, además de la final en Barcelona. En cambio, Sinner estuvo todo ese tiempo sancionado por dopaje y solo hará que sumar y sumar.

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El plan de Alcaraz durante las próximas semanas es el siguiente: Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. Eso sí, lo más probable es que el murciano tenga que renunciar a una de estas paradas si no quiere llegar con una carga excesiva de partidos a Roland Garros. Lo más probable es que descarte Mónaco o Italia, ya que los compromisos en España son muy importantes para él.