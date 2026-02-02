Los próximos pasos de Alcaraz en 2026 tras conquistar Australia

Con el trofeo más preciado ya en sus manos, Carlos Alcaraz regresará este lunes a casa para tomarse un merecido descanso tras un inicio de año centrado al 100% en el objetivo logrado.

Trabajando desde mediados de diciembre sin descanso con la mirada puesta en la victoria de este domingo en la gran final, Alcaraz y su equipo deberán ahora coger de nuevo la hoja de ruta marcada y tomar una decisión sobre su siguiente paso.

El próximo torneo en el calendario de Alcaraz es el ATP 500 de Rotterdam que empieza el lunes 9 de febrero, donde se alzó con el título en 2025. Tras ello, aparece sin descanso la cita de Doha (del 16 al 21 de febrero) donde ya acudió también el año pasado.

La decisión ahora mismo pasa por decidir cumplir el plan inicial o prescindir de Rotterdam, cogiendo aire y esperando hasta mediados de febrero para acudir a la cita en Catar, donde se volvería a reencontrar con Sinner y Djokovic.

Alcaraz y Lehecka en Doha / ATP

Si decide no acudir a Rotterdam, Alcaraz dejaría escapar los 500 puntos de campeón, aunque nada afectaría a la clasificación, donde le ha sacado un buen puñado de puntos a Sinner. Además, en Doha tiene mucho margen de mejora.

El español se despidió en cuartos de final ante Lehecka en 2025, algo que puede minimizar la pérdida de puntos de Rotterdam si la decisión es no ir.

HASTA MIAMI COMO NÚMERO UNO

Más allá de la decisión, Alcaraz tiene garantizado llegar como número uno al Masters 1000 de Miami, el segundo de los dos grandes torneos en el mes de marzo. Primero será Indian Wells, donde Sinner llegará con todo por sumar.

Al italiano se le abre ahora un panorama inmejorable para recuperar el número uno. Tras su sanción el pasado año por el caso del positivo en clostebol, Sinner no defenderá más puntos hasta la final del Masters 1000 de Roma en el mes de mayo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la final de Roma / EFE

Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid será todo por sumar para el tenista de San Cándido, al que se le abre una gran oportunidad.

Por su parte, Alcaraz sabe que tiene que intentar sumar lo máximo posible antes de la llegada de la tierra batida, donde solo tendrá margen de mejora en Barcelona, donde cayó en la final en 2025.

Mucho tenis y muchas cábalas hasta la llegada de Roland Garros, el próximo Grand Slam, donde Alcaraz buscará dar otro mordisco a la historia. Para entonces, la lucha por el número uno habrá dado a buen seguro vueltas y vueltas con el español y Sinner en busca del trono mundial.