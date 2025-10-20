¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz afronta la recta final de una temporada que está siendo redonda. Si bien es cierto que los primeros meses del año fueron complicados, el de El Palmar supo darle la vuelta a la situación para terminar desplegando su mejor tenis, el que le ha llevado a conquistar un total de ocho títulos: ATP 500 de Rotterdam, Masters 1000 de Montecarlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, ATP 500 de Queen’s, Masters 1000 de Cincinnati, US Open y ATP 500 de Tokio.

Todos estos logros a nivel individual han llevado a Alcaraz a recuperar un número 1 del ranking ATP hasta entonces acaparado por Jannik Sinner. El 'sorpasso' tuvo lugar tras la final del US Open 2025 y, tras el abandono del italiano en Shanghai, la distancia entre ambos tenistas se sitúa en los 1.340 puntos.

Si bien es cierto que la última participación de Alcaraz tuvo lugar hace apenas unos días en el Six Kings Slam 2025, dónde sucumbió ante Sinner en la gran final, el murciano lleva un tiempo inactivo en el circuito profesional. La última aparición del murciano en un torneo oficial se remonta al pasado 30 de septiembre, cuando se impuso ante Taylor Fritz en la final del ATP 500 de Tokio.

Alcaraz y Sinner, tras la final del Six Kings Slam 2025 / STR

La siguiente cita en el calendario tenístico fue el Masters 1000 de Shanghai, a la que Alcaraz optó por no acudir para recuperarse de sus molestias en el tobillo. El murciano tampoco formará parte del ATP Viena, en cuyo cuadro destacan nombres de la talla de Sinner, Zverev, De Miñaur, Musetti o Medvedev.

¿Cuál es el próximo torneo en el que participará Alcaraz?

El próximo torneo en el que participará Carlos Alcaraz será el Masters 1000 de París-Bercy, noveno y último Grand Slam del año en el que participarán las grandes estrellas del circuito. El de El Palmar partirá como primera cabeza de serie, con Jannik Sinner (2) en el otro lado del cuadro y la previsible presencia de los habituales Djokovic, Zverev, Fritz y compañía.

¿Cuándo empieza el Masters 1000 de París 2025?

La presente edición del Masters 1000 de París-Bercy se disputará del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre en Paris La Défense Arena. Las jornadas en la Pista Central acostumbran a arrancar a las 11:30 horas (CET), mientras que el turno de la tarde se disputará a partir de las 16:30 horas (CET).

¿Dónde ver el próximo partido de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París 2025?

En España, todos los partidos del Masters 1000 de París-Bercy 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de París-Bercy 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.