¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ya piensa en afrontar su quinto desafío de la temporada. Tras caer en el torneo de Miami, el tenista de El Palmar vuelve a a Europa para preparar el inicio de la temporada de tierra batida con el objetivo de mantener la primera posición del ranking ATP y seguir sumando títulos en este 2026.

Después de un inicio de temporada exitoso en Melbourne, Alcaraz intensificó la acción en Estados Unidos participando tanto en Indian Wells como en Miami. El torneo californiano le despidió en la penúltima ronda, mientras que en Miami también cayó antes de tiempo y no pudo pelear por el título.

Esfta derrota no impide que Alcaraz continúe en lo más alto de la clasificación mundial, pero permite a Jannik Sinner recortar puntos al español.

El próximo torneo de Alcaraz será el Masters 1000 de Montecarlo, primero sobre tierra batida en 2026. La última participación del murciano en el principado de Monte Carlo fue, precisamente, en 2025, edición en la que ganó el título de campeón ante Lorenzo Musetti (3-6, 6-1, 6-0). Este triunfo le impedirá sumar puntos en el ranking este año.

Carlos Alcaraz, en el Masters 1000 de Miami / EFE

¿Cuándo empieza el Masters 1000 de Montecarlo?

La presente edición del Masters 1000 de Montecarlo se disputa a principios de abril, en concreto, entre los días 4 y 12 de abril.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo por TV y online?

En España, todos los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrán ver por televisión, en directo y online a través de Movistar+, en concreto, a través de los canales Movistar Plus+ (dial 7), Vamos (dial 8) o Vamos 2 (dial 51) dentro del paquete de Deportes.

Desde Sport, te ofrecemos una cobertura completa del torneo monegasco través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.