¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ya piensa en afrontar su cuarto desafío de la temporada en este 2026. Tras caer en las semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev, el tenista de El Palmar se prepara para cerrar su particular gira americana donde tratará de seguir engordando sus vitrinas y sacar ventaja en lo más alto del ranking ATP.

Después de un inicio de temporada relativamente tranquilo con la disputa de tres torneos, Alcaraz intensificó la acción en Estados Unidos participando tanto en Indian Wells como en Miami. El torneo californiano le despidió en la penúltima ronda y, pese a ello, seguirá en la carrera por el número 1.

La última participación de Carlos Alcaraz en Miami fue, precisamente, en 2025, edición en la que cayó eliminado en su debut ante el belga David Goffin (7-5, 4-6 y 3-6). En caso de ganar el primer partido, el murciano empezará a sumar puntos de cara al ranking ATP, donde se mantiene en lo más alto.

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Indian Wells / EFE

¿Cuándo empieza el Miami Open 2026?

La presente edición del Miami Open se disputa del 15 al 29 de marzo de 2026 en el Hard Rock Stadium. La qualy arranca el 15 de marzo, y el cuadro principal figura desde el 17 de marzo hasta el 29 de marzo.

¿Dónde ver el Miami Open 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Miami Open 2026 se podrán ver por televisión, en directo y online a través de Movistar+, en concreto, a través de los canales Movistar Plus+ (dial 7), Vamos (dial 8) o Vamos 2 (dial 51) dentro del paquete de Deportes.

Desde Sport, te ofrecemos una cobertura completa del torneo estadounidense través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.