¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz se ha visto obligado a redefinir su calendario en la temporada de tierra batida. La lesión de muñeca sufrida durante el Barcelona Open 2026 altera la hoja de ruta del de El Palmar de cara a un momento de la temporada que se antojaba clave en la carrera por el número 1 del mundo.

Obligado a retirarse en los octavos de final del torneo de la Ciudad Condal, poco después Alcaraz confirmó que no podrá participar en la presente edición del Mutua Madrid Open, lo que le priva de la posibilidad de conseguir una ganancia limpia de 1000 puntos en el ranking ATP. Esta pérdida progresiva, sumada al estado de gracia que atraviesa un Jannik Sinner que sí estará en Madrid, han derivado en un cambio de orden que podría mantener en la cima al de San Cándido hasta la gira de hierba.

A la espera de acontecimientos, el próximo torneo que figura en el calendario de Carlos Alcaraz es el Masters 1000 de Roma. En su última participación en la capital italiana, el murciano se impuso con contundencia ante Jannik Sinner (7-6 y 6-1), lo que implica que este año defenderá la totalidad de puntos que otorga el torneo.

Alcaraz conquistó el Masters 1000 de Roma en su última participación / EFE

¿Cuándo empieza el Masters 1000 de Roma 2026?

La presente edición del Masters 1000 de Roma se disputará del miércoles 6 al domingo 17 de mayo en el Foro Itálico de Roma, Italia.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Roma 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Roma 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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