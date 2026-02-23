¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ya piensa en afrontar el tercer desafío de la temporada. Con el trofeo del ATP 500 de Doha bajo el brazo, el segundo de este año tras añadir el ansiado Open de Australia a sus vitrinas, el tenista de El Palmar se prepara para dar el pistoletazo de salida a su particular gira americana donde tratará de seguir engordando sus vitrinas y sacar aún más ventaja en lo más alto del ranking ATP.

Después de un inicio de temporada relativamente tranquilo con la disputa de dos torneos, Alcaraz intensificará la acción en Estados Unidos, participando tanto en Indian Wells como en Miami. El torneo californiano, punto de partida de su andadura en el continente americano, supone además una oportunidad de oro para seguir distanciándose de sus perseguidores en la carrera por el número 1.

La última participación de Carlos Alcaraz en Indian Wells se remonta a la edición anterior, en la que cayó eliminado en semifinales ante Jack Draper. En caso de superar el techo marcado en 2025, el murciano tendrá la oportunidad de saldar su aventura en el desierto de California con un buen colchón de puntos.

Jack Draper y Carlos Alcaraz, en Indian Wells / EFE

¿Cuándo empieza Indian Wells 2026?

La presente edición de Indian Wells se disputará del miércoles 4 al domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.

¿Dónde ver Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.