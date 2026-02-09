¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz se prepara para dar el segundo paso en su temporada particular. Con el trofeo del Open de Australia bajo el brazo, que le ha permitido tachar a primeras de cambio uno de los grandes objetivos que se había fijado de cara a 2026, el de El Palmar afronta el próximo desafío con el objetivo de seguir engordando sus vitrinas y mantenerse en lo más alto del ranking ATP.

El desgaste con el que Carlos Alcaraz terminó su andadura en Melbourne le llevó a modificar su hoja de ruta, optando por no defender su condición de campeón en Rotterdam. El hecho de no acudir a Países Bajos se traduce en la pérdida de 500 puntos en el ranking ATP, pero el murciano puede asumirla sin despeinarse gracias a la gran ventaja que atesora en lo más alto de la clasificación.

Una vez confirmada su ausencia en Rotterdam, el próximo torneo en el que participará Carlos Alcaraz será el ATP 500 de Doha, en la que será la segunda cita de la temporada de su calendario particular. El de El Palmar tendrá la posibilidad de paliar la pérdida de puntos del anterior torneo, ya que el año pasado no consiguió superar el techo de los cuartos en Catar.

Alcaraz y Lehecka en Doha / ATP

La principal oposición de Carlos Alcaraz en el próximo torneo será, como es habitual, Jannik Sinner. El de San Cándido aterriza en Catar con el aliciente de resarcirse del mal trago de la edición anterior, donde recibió la noticia de su sanción por el positivo en clostebol que le dejó fuera del circuito hasta el mes de mayo. También habrá que prestar especial atención a Novak Djokovic, que llega lanzado tras el excelso nivel que ofreció en el Open de Australia.

Sinner, durante el Open de Australia / EFE

¿Cuándo empieza el ATP de Doha 2026?

La presente edición del ATP 500 de Doha se disputará del lunes 16 al sábado 21 de febrero en el Tenis Khalifa Internacional y el Complejo de Squash en Doha, Catar.

¿Dónde ver el ATP de Doha 2026 por TV y online?

En España, los partidos del ATP 500 de Doha se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Doha 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.