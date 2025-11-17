¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz se prepara para su último gran desafío del año. Sin apenas tiempo para digerir la derrota ante Jannik Sinner en la final de las ATP Finals, el murciano acude a la llamada de David Ferrer para defender los intereses de España en el torneo de selecciones más importante del año.

A falta de conocer si las molestias que sintió ante Sinner son peores de lo esperado, Alcaraz viajará de Turín a Bolonia para intentar cerrar un año sobresaliente por todo lo alto. La no conquista del Torneo de Maestros no ensombrece un ápice la labor de el de El Palmar a lo largo de una temporada en la que ha celebrado 8 títulos.

A pesar de tener que disputar un último torneo, Alcaraz ya se ha despedido del circuito ATP hasta el año que viene. Lo hace, además, como número 1 destacado del ranking ATP, atesorando una ventaja de 550 puntos respecto a Jannik Sinner.

Alcaraz y Sinner / AP

¿Cuál es el próximo torneo en el que participará Alcaraz?

El próximo torneo en el que participará Carlos Alcaraz serán las finales de la Copa Davis, última gran cita del año. El de El Palmar acude a Bolonia como líder de una selección española que llega decidida a redimirse tras su mal papel en la edición anterior.

¿Cuándo empiezan las finales de la Copa Davis 2025?

La presente edición de las finales de la Copa Davis se disputará del martes 18 al domingo 23 de noviembre en Bolonia. La selección española no saldrá a escena hasta el próximo jueves 20 de noviembre, momento en el que medirá sus fuerzas ante República Checa a partir de las 10:00 horas (CET).

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz y la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.