¿Cuándo juega Jódar su próximo partido en el Mutua Madrid Open? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar parece estar viviendo su torneo de consagración en el Mutua Madrid Open. Después de protagonizar una actuación sorpresiva en el Barcelona Open, torneo del que el a la postre campeón Arthur Fils le apeó en semifinales, el de Leganés habia generado unas expectativas enormes respecto a su participación en el Masters madrileño que de momento está cumpliendo con creces.

El debut de Jódar en la Caja Mágica, en el que supo recomponerse de un mal inicio para eliminar a Jesper de Jong, ya fue toda una declaración de intenciones, pero desde entonces el madrileño ha ido a más. En segunda ronda le tocó lidiar con uno de los integrantes del top-10, el australiano Alex De Miñaur, al que apeó de la competición con sorprendente facilidad, mientras que su última víctima ha sido el prometedor Fonseca.

El próximo desafío de Jódar en el Mutua Madrid Open será Vit Kopriva, número 66 del ranking ATP que viene de eliminar a Zhang, a Rublev y a Rinderknech. En caso de conseguir superar esta ronda, todo apunta a que al de Leganés le tocaría lidiar con el actual número 1 del mundo Jannik Sinner en los cuartos de final.

Sinner celebra en Madrid / Europa Press

¿A qué hora juega Jódar contra Kopriva en el Mutua Madrid Open?

Rafa Jódar se enfrentará a Vit Kopriva en los octavos del final del Mutua Madrid Open 2026 este martes 28 de abril en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo?

En España, el Rafa Jódar - Kopriva y todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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