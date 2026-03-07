La propuesta de Rune que beneficiaría a Alcaraz y Sinner: "A los mejores no se les tiene en consideración"

Varios tenistas han salido estos últimos días a criticar el actual calendario de la ATP. Numerosas citas obligan a los jugadores de máximo nivel a exprimir su físico hasta un límite peligroso. El propio Holger Rune sufrió en sus carnes la presión del calendario, rompiéndose el tendón de Aquiles en un torneo de menor nivel con el objetivo de llegar a los puntos necesarios para las ATP Finals.

"No tengo una solución mágica, pero podríamos considerar que los jugadores de mejor ranking solo jueguen la segunda semana de los Masters 1000, lo que les permitiría tener una semana al completo de recuperación y entrenamiento", habló el tenista danés, que todavía se recupera de una lesión que le ha dejado varios meses fuera de las pistas de tenis.

Holger Rune, entre lágrimas tras lesionarse en Estocolmo / X

"El nuevo formato de Masters es excelente para los jugadores de un ranking más bajo, ya que les permite participar en los torneos más importantes, pero es una pena que a los mejores no se les tenga en consideración. También deberían beneficiarse de esta nueva estructura más allá del aspecto financiero, y eso no está pasando", señaló, proponiendo un cambio que beneficiaría a los más grandes.

Hasta hace poco tiempo, los Masters 1000 duraban tan solo una semana. Los tenistas de más alto nivel, que llegaba a las finales, tenían que jugar prácticamente todos los días de manera consecutiva para lograr alzar el título, pero luego gozaban de semanas enteras de descanso entre las citas del calendario. Un 'lujo' al que ya no pueden acceder debido a los últimos cambios.

Carlos Alcaraz y Holger Rune, en el pasado Barcelona Open / AP

Actualmente, prácticamente todos los Masters 1000 duran dos semanas. Una iniciativa que buscaba el "mayor descanso" para el jugador, que tiene un día de desconexión entre rondas. Sin embargo, no es del todo así. Los tenistas están obligados a descansar durante el torneo, cuando no se puede desconectar del todo, para iniciar otra parada en el calendario justo cuando finalice la anterior.

¿Cuándo volverá Rune?

Una de las consecuencias es que los jugadores prácticamente no pasan tiempo en casa, a no ser que opten por no jugar algún torneo, algo que pueden hacer en pocas ocasiones porque también existe la obligación de disputar un porcentaje concreto, a no ser que se aluda a una lesión. "Estoy bien, muy contento. Llevo viajando las últimas 24 horas, ahora toca celebrarlo en casa, que es donde mejor se está", señalaba Carlos Alcaraz después del Open de Australia.

Noticias relacionadas

Holger Rune puso fin a sus declaraciones confirmando que se va encontrando mejor, pero que "no forzará" ni acortará plazos para volver a jugar lo antes posible. El danés dijo que regresará en "un futuro cercano", sin matizar todavía en qué mes se dará esta gran noticia. Su superficie predilecta es la tierra batida, aunque parece que llegará justo para defender, por ejemplo, el título en Barcelona.