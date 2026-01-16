Los pronósticos sin sentido del Open de Australia: Lo de Alcaraz no tiene nombre

El próximo 18 de enero comienza en Melbourne, Australia, la fase final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y objetivo prioritario de Carlos Alcaraz para este 2026 recién estrenado. Para ganarlo, el murciano deberá vencer a la opinión generalizada de todo el planeta. Los aficionados al tenis señalan al italiano Jannik Sinner, su gran rival generacional, como favorito a alzar la Norman Brookes, la copa que se lleva el ganador.

Betfair ha elaborado un informe analizando las preferencias y movimientos de sus usuarios en todo el mundo y el resultado es que Sinner es el máximo candidato de estos mismos usuarios. A una semana vista de que comenzara el torneo, el número 2 del mundo en el ranking ATP y ganador de las dos últimas ediciones del campeonato acaparaba aproximadamente el 55% de los movimientos que vaticinan qué tenista será campeón.

Alcaraz no es la segunda preferencia de los usuarios. Djokovic, ganador de diez torneos del Open de Australia (es el Grand Slam que más veces ha conquistado, 10 de los 24 que acumula), es el segundo favorito según los aficionados, con un 25% aproximado de los pronósticos emitidos. Alcaraz se queda en tercera posición con alrededor del 20% de esos vaticinios. Los tres tenistas acumulan la mayoría de estos movimientos a una semana vista. Los restantes tenistas apenas se reparten un porcentaje residual. Este reparto puede ir variando en función de cómo se desarrolla el torneo.

Sinner, más respaldado en Italia que Alcaraz en España

Una mirada más detallada a estos datos del informe de Betfair desvelan algunas conclusiones curiosas. Por ejemplo, que Jannik Sinner es más favorito en su país, en Italia, que Alcaraz en España. En Italia, Sinner acapara el 95% de los pronósticos a ganador del Open de Australia de entre las 46 opciones por las que Betfair permite decantarse. Los otros 45 tenistas apenas se llevan el 5% de las preferencias de los transalpinos.

En el caso de España, sin embargo, Alcaraz sólo se lleva el 65% de los pronósticos a ganador del torneo, con Sinner como segunda alternativa favorita. España sí cree en Alcaraz… pero no tanto como Italia cree en Sinner, al que su pasado reciente en Melbourne y su experiencia en pista dura lleva a ser considerado muy favorito tanto en su país, como en el resto del mundo.

Alcaraz y la esperanza del efecto Nadal

Dentro de este escenario, hay un antecedente que puede dar esperanzas a Carlos Alcaraz. El del Palmar ronda los mismos niveles de apoyo que Rafa Nadal en 2022, cuando – contra pronóstico- se alzó como vencedor de su último Open de Australia. Entonces, a una semana vista de que comenzara el torneo, el tenista de Manacor no era el favorito. En los pronósticos era Djokovic. Sin embargo, pocos días antes de comenzar el torneo, al serbio se le retiró la posibilidad de jugar en Melbourne debido a la normativa sanitaria vigente en Australia en plena pandemia por el COVID-19. Entonces el apoyo ‘popular’ de Nadal era del 25% y, sin Djokovic en escena, acabó ganando el campeonato.

Curiosamente el otro finalista de aquella edición fue el ruso Medvedev, al que los aficionados apoyaban en un 20%, el mismo nivel de vaticinios que ahora acumula Alcaraz. El murciano, por cierto, jamás ha jugado una final en Melbourne. Quizá en este 2026 sea su momento, por mucho que la opinión popular mundial no termine de estar de su lado.

Alcaraz sí es el favorito de los cálculos estadísticos

Más allá de los vaticinios que han protagonizado los usuarios en la previa del Open de Australia 2026, los pronósticos de Betfair sí que confían en que Alcaraz pueda cumplir su sueño y ser el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes, que es el motivo por el que el español (22 años) se ha obsesionado con Melbourne.

Los cálculos elaborados por los ‘traders’, los especialistas estadísticos que otorgan las probabilidades de éxito de cada escenario en Betfair, señalan al español como el máximo candidato a ganar el torneo, en una lucha muy pareja con Sinner. Estos análisis profundos basados en modelos matemáticos, estadísticas y valoraciones deportivas dan al español un 42% de probabilidades de ser el campeón, frente al 38% que le otorgan al italiano. El resto de los 44 participantes por los que se puede elegir aparecen muy alejados de Alcaraz y Sinner, con Zverev como tercer favorito y Djokovic, como el cuarto.

Cabe recordar que, de cumplirse estos vaticinios más técnicos, Alcaraz se convertirá en el noveno tenista masculino (en mujeres lo han logrado diez) que gana al menos una vez en su carrera cada uno de los cuatro grandes títulos, a saber: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Hasta ahora lo han logrado solo los mejores: Don Budge, Fred Perry, André Agassi, Rod Laver, Roy Emerson, Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Alcaraz quiere estar entre ellos. Entre los más grandes.