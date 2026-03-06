Las promesas españolas se estancan en Indian Wells

Cara y cruz en la segunda jornada de Indian Wells para el tenis español, que vio como dos de sus grandes promesas se despidieron a las primeras de cambio en el cuadro final. Ni Rafa Jódar ni Daniel Mérida fueron capaces de superar a sus respectivos rivales y cerraron su aventura por el desierto californiano a las primeras de cambio.

Jódar, que obtuvo una invitación del torneo, cayó con mucha contundencia ante el chileno Alejandro Tabilo (6-1 y 6-2) y sigue a las puertas del Top 100. Por su parte, Mérida tampoco pudo ante el estadounidense Alex Michelsen (6-3 y 6-4) en la que era su primera aventura en un cuadro final ATP después de superar la fase previa.

Mejor suerte tuvo Roberto Bautista Agut, que superó al húngaro Fabian Marozsan (6-4, 6-7(2) y 6-4) en la que es su segunda victoria del año. Triunfo trabajado para el español que se medirá en segunda ronda al vigente campeón, el británico Jack Draper.

BUCSA EJERCE DE Nº1

También salió cara para Cristina Bucsa, que después de conquistar su primer título en Mérida hace unos días, alargó su estado de forma y demostró ser la número uno del tenis español actual con todo merecimiento. La cántabra superó a la checa Vidmanova (6-4 y 6-0) con mucha contundencia y se verá las caras con la belga Elise Mertens en segunda ronda.

Además de Bucsa, Jessica Bouzas es la otra cara española que queda en activo en el cuadro femenino. La gallega jugará este viernes su partido de segunda ronda ante la checa Linda Noskova en busca de su mejor resultado del curso.