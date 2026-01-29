El problema que persigue a Djokovic: dos años sin ganarle un set a Sinner

Una de las semifinales del Open de Australia cruzará a Novak Djokovic contra Jannik Sinner. Quién sabe cuántas veces se verá más este duelo en un Grand Slam, por lo que siempre será algo especial. Eso sí, el serbio sabe lo difícil que es la tarea que tiene en la penúltima ronda del torneo, en la que se ha plantado casi sin querer, con baja de Mensik antes del partido y retirada de Musetti.

Los últimos enfrentamientos entre ambos tenistas no invitan precisamente al optimismo. Djokovic lleva sin ganarle un set al italiano desde el 2024, precisamente en Melbourne, donde cayó por 3-1. Ahora, con dos años más a sus espaldas, se ve las caras con un Sinner perfeccionado, que a pesar de sufrir contra Spizzirri en la infernal jornada de calor, se reencontró contra Shelton.

"Cuando das el paso adelante a una final de Grand Slam y ganas contra Novak, sí cambia todo un poco. Al mismo tiempo, tienes que hacerlo una y otra vez. Es muy difícil. Ganar a Djokovic uno de los desafíos más difíciles del tenis. Muchas cosas han cambiado, pero yo, personalmente, soy siempre el mismo", comentaba Sinner sobre aquella victoria en 2024 frente a Nole.

Jannik Sinner y Novak Djokovic / Associated Press/LaPresse / LAP

El nivel físico de Djokovic es una incógnita para el partido. No será por tiempo en pista, ya que prácticamente no puede llegar más fresco, sin haber jugado los octavos de final y pasando un tiempo en pista razonable en cuartos. Volverá a saltar a la Rod Laver bajo la noche de Melbourne, unas condiciones que son más favorables para su juego que las diurnas.

Desde aquella derrota en Australia en el año 2024, Sinner y Djokovic se han vuelto a ver en un total de tres ocasiones. Todas con victorias de Sinner sin ceder un set, dejando un balance de 8-0. El único motivo al que debe aferrarse el serbio es a su capacidad de sacar una gran versión en partidos grandes y sobre todo en su jardín, en Australia.

Novak Djokovic, en el Open de Australia / Associated Press/LaPresse / LAP

Ya lo logró el año pasado contra Carlos Alcaraz, al que eliminó en cuartos de Australia. "Tengo un enorme respeto por lo que están haciendo Jannik y Carlos y seguirán haciéndolo durante los próximos 10, 15 o 20 años. Es una especie de ciclo natural en el deporte. Vas a tener otras dos superestrellas que quizás tengan un tercero al que voy a animar, porque siempre he sido el tercero al principio", comentó Djokovic en rueda de prensa.

El sueño del Grand Slam número 25

El serbio tuvo un pequeño encontronazo con un periodista cuando se le preguntó si sentía que perseguía a Sinner y Alcaraz, como en su momento con Nadal y Federer. "Me parece un poco irrespetuoso que se pierda lo que sucedió entre cuando empecé a 'perseguir', como dices, a Rafa y Roger... y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Jannik. ¿Entonces siempre soy el perseguidor y nunca me persiguen?".

Zanjó el asunto elogiando tanto a Sinner, su próximo rival, como a Alcaraz. "Es bueno para nuestro deporte. Creo que este tipo de rivalidades y el contraste de personalidades y estilos de juego son muy buenos para el tenis. ¿Y cómo es? ¿Eso me afecta? No siento que esté persiguiendo. Estoy creando mi propia historia". Djokovic se aferra a la posibilidad de levantar su Grand Slam número 25.