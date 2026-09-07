La prioridad de Alcaraz deja de ser el dinero: se desmarca de Sinner y Sabalenka

Todo el tiempo que Carlos Alcaraz ha pasado fuera de las pistas no ha servido únicamente para curar su muñeca. El español también ha tomado otras decisiones que tienen que ver con el tenis, como la de seguir formando parte o no del sindicato de tenistas que luchan por una mejora económica en los premios de los Grand Slams. El murciano ha decidido desvincularse de esta batalla.

Tal como informa el 'The Times', Alcaraz ya no participa activamente en este grupo, ya que ha cambiado sus prioridades. A día de hoy, lo económico ha pasado a segundo plano, pues existe otro problema que le preocupa todavía más: el calendario. El murciano fue uno de los jugadores que encabezaba la lucha económica, aprovechando la fuerza que cobraba su nombre junto al de Jannik Sinner.

Charly considera que existe un problema importante con el calendario en el tenis. Una cantidad de torneos excesiva, motivo por el que muchos tenistas se lesionan y deben parar durante un tiempo. El español ya acusó esta carga de partidos con una lesión en Barcelona que lo ha tenido varios meses alejado de las pistas. Un percance que no quiere que se vuelva a repetir.

Alcaraz se enfrenta a Ben Shelton en los cuartos de final del US Open 2026 / EFE

"Tuve un parón más largo de lo que quería, siendo sincero. Pero viendo lo apretado que está el calendario, obviamente no quería tener este descanso por una lesión. Sin embargo, en el futuro voy a tomar algunos descansos, algunos parones largos. Quizás no cuatro meses, pero sí uno o dos meses, perdiéndome algunos torneos, porque es imposible jugar todos", aseguraba Alcaraz en Nueva York.

"Creo que están añadiendo más torneos importantes. De alguna manera nos están obligando a jugar. Puedes decir que no, que puedes mantener uno o dos, que puedes decidir tu calendario, pero hay algunos Masters 1000, algunos Grand Slams, y si tenemos que jugar todos los torneos obligatorios que la ATP nos exige, estamos fuera compitiendo unas 40 semanas", insistió.

Uno de los aspectos que más se le había achacado a Alcaraz es el de la gestión del calendario precisamente. Mientras que Jannik Sinner se pierde todos los torneos que hacen falta sin problemas, el español siempre había sido más descuidado, queriendo jugarlo todo. En la gira de tierra batida lo intentó y se lesionó en Barcelona, sin poder estar presente después ni en Madrid, ni en Roma, ni en Roland Garros.

Ben Shelton, próximo rival

"Estamos viendo a muchos jugadores lesionarse, a muchos jugadores cansarse. Si no hacen algo al respecto, vamos a ver todavía más casos en el futuro. Pero para mí, tomar este descanso por una lesión no fue algo positivo, pero lo que quiero decir es que en el futuro voy a tomar algunos descansos y me perderé algunos torneos, seguro", cerró.

También es cierto que a Carlos no ha podido sentarle mejor el parón, ya que está exhibiendo un nivel increíble en Nueva York. Tras ganar con contundencia a Tommy Paul, se verá las caras en los cuartos de final del Grand Slam estadounidense con Ben Shelton, otro de los favoritos para hacerse con el título. El murciano está a tan solo tres partidos de volver a ser campeón.